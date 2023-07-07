Шахраї обчистили рахунки українців на 17 мільйонів гривень: як захистити свої заощадження

У Києві правоохоронці затримали групу зловмисників, які за допомогою фішингу викрали 17 мільйонів гривень з банківських карток українців. Крім того, вони вирощували та продавали марихуану.

Як працювала кримінальна схема

Головна задача зловмисників полягала в тому, щоб заволодіти чужими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб шляхом втручання в роботу системи інтернет-банкінгу.

Для цього злодії розповсюдили програмний засіб та здійснили перевипуск SIM-карти. Таким чином і отримували доступ до карток українців.

Після цього зловмисники переказували гроші з рахунків громадян так званим "дропам". Потім кошти знімали з рахунків та ділили між усіма членами злочинної організації. Попередньо, встановлена сума збитків становить 17 мільйонів гривень.

Очолив злочинне угруповання 36-річний киянин. Він також "найняв" ще 11 осіб, які фактично стали його спільниками. Усіх фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

А під час обшуків у помешканнях виявилося, що шахраї мали й інше джерело "заробітку" - вирощування та продаж канабісу.

Тепер усім причетним до справи загрожу до 12 років позбавлення волі.

Знахідки правоохоронців під час обшуків у квартирі зловмисників (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Як захистити свої гроші онлайн

Не надавайте третім особам інформацію про свої картки

Банк ніколи не просить продиктувати ПІН-код або переслати його в повідомленні куди-небудь! Якщо представник банку просить вас надати таку інформацію, будьте впевнені, що ви спілкуєтеся з шахраєм.

Не вірте в сумнівні розіграші

Якщо ви отримуєте SMS із повідомленням про те, що виграли велику кількість грошей, проте для отримання вам потрібно щось сплатити, не вірте. Це шахраї. Заволодівши коштами, вони заблокують ваш номер, і більше ви їх не знайдете.

Оплачуйте товар після отримання

Якщо ви часто купуєте через інтернет в незнайомих продавців, краще використовувати післяплату. А якщо ви платите на перевірених сайтах інтернет-гігантів, використовуйте інтернет-картку.

Безпечно користуйтеся карткою для виплат

Користуйтеся карткою в надійних банкоматах. А коли знімаєте гроші, прикривайте клавіатуру під час введення ПІН-коду чи використовуйте послугу зняття без картки. У разі оплати в супермаркетах використовуйте безконтактну оплату та не передавайте картку в руки касирові під час розрахунків.