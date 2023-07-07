Мошенники обчистили счета украинцев на 17 миллионов гривен: как защитить свои сбережения
В Киеве правоохранители задержали группу злоумышленников, которые с помощью фишинга похитили 17 миллионов гривен с банковских карт украинцев. Кроме того, они выращивали и продавали марихуану.
Об этом сообщает полиция Киева.
Как работала криминальная схема
Главная задача злоумышленников заключалась в том, чтобы завладеть чужими средствами со счетов физических и юридических лиц путем вмешательства в работу системы интернет-банкинга.
Для этого воры распространили программное средство и перевыпустили SIM-карту. Таким образом и получали доступ к картам украинцев.
После этого злоумышленники переводили деньги со счетов граждан так называемым "дропам". Затем деньги снимали со счетов и делили между всеми членами преступной организации. Предварительно установленная сумма ущерба составляет 17 миллионов гривен.
Возглавил преступную группировку 36-летний киевлянин. Он также "нанял" еще 11 человек, фактически ставших его сообщниками. Всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
А во время обысков в помещениях оказалось, что у мошенников был и другой источник "заработка" - выращивание и продажа каннабиса.
Теперь всем причастным к делу угрожаю до 12 лет лишения свободы.
Находки правоохранителей во время обысков в квартире злоумышленников (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Как защитить свои деньги онлайн
- Не предоставляйте третьим лицам информацию о своих картах
Банк никогда не просит продиктовать ПИН-код или переслать его в сообщении куда-нибудь! Если представитель банка просит вас предоставить такую информацию, будьте уверены, что вы общаетесь с мошенником.
- Не верьте в сомнительные розыгрыши
Если вы получаете SMS с уведомлением о том, что выиграли большое количество денег, однако для получения вам нужно что-то оплатить, не верьте. Это мошенники. Завладев денежными средствами, они заблокируют ваш номер, и больше вы их не найдете.
- Оплачивайте товар после получения
Если вы часто покупаете через интернет у незнакомых продавцов, лучше использовать наложенный платеж. А если вы платите на проверенных сайтах интернет-гигантов, используйте интернет-карту.
- Безопасно пользуйтесь картой для выплат
Используйте карту в надежных банкоматах. А когда снимаете деньги, прикрывайте клавиатуру при вводе ПИН-кода или используйте услугу снятия без карты. При оплате в супермаркетах используйте бесконтактную оплату и не передавайте карту в руки кассиру во время расчетов.
К слову, ранее мы подробно рассказали, как мошенники могут завладеть деньгами через банкомат.