Мошенники обчистили счета украинцев на 17 миллионов гривен: как защитить свои сбережения

В Киеве правоохранители задержали группу злоумышленников, которые с помощью фишинга похитили 17 миллионов гривен с банковских карт украинцев. Кроме того, они выращивали и продавали марихуану.

Как работала криминальная схема

Главная задача злоумышленников заключалась в том, чтобы завладеть чужими средствами со счетов физических и юридических лиц путем вмешательства в работу системы интернет-банкинга.

Для этого воры распространили программное средство и перевыпустили SIM-карту. Таким образом и получали доступ к картам украинцев.

После этого злоумышленники переводили деньги со счетов граждан так называемым "дропам". Затем деньги снимали со счетов и делили между всеми членами преступной организации. Предварительно установленная сумма ущерба составляет 17 миллионов гривен.

Возглавил преступную группировку 36-летний киевлянин. Он также "нанял" еще 11 человек, фактически ставших его сообщниками. Всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

А во время обысков в помещениях оказалось, что у мошенников был и другой источник "заработка" - выращивание и продажа каннабиса.

Теперь всем причастным к делу угрожаю до 12 лет лишения свободы.

Находки правоохранителей во время обысков в квартире злоумышленников (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Как защитить свои деньги онлайн

Не предоставляйте третьим лицам информацию о своих картах

Банк никогда не просит продиктовать ПИН-код или переслать его в сообщении куда-нибудь! Если представитель банка просит вас предоставить такую информацию, будьте уверены, что вы общаетесь с мошенником.

Не верьте в сомнительные розыгрыши

Если вы получаете SMS с уведомлением о том, что выиграли большое количество денег, однако для получения вам нужно что-то оплатить, не верьте. Это мошенники. Завладев денежными средствами, они заблокируют ваш номер, и больше вы их не найдете.

Оплачивайте товар после получения

Если вы часто покупаете через интернет у незнакомых продавцов, лучше использовать наложенный платеж. А если вы платите на проверенных сайтах интернет-гигантов, используйте интернет-карту.

Безопасно пользуйтесь картой для выплат

Используйте карту в надежных банкоматах. А когда снимаете деньги, прикрывайте клавиатуру при вводе ПИН-кода или используйте услугу снятия без карты. При оплате в супермаркетах используйте бесконтактную оплату и не передавайте карту в руки кассиру во время расчетов.