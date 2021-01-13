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Киев просит возобновить очное обучение младшей школы

Киев, Среда 13 января 2021 12:20
Киев просит возобновить очное обучение младшей школы
Фото: ученики в школе (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Власти Киева просят правительство возобновить очное обучение младшей школы. В школы хотят вернуть учеников 1-4 классов.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он заявил, что дистанционное обучение для младшей школы является неэффективным. Соответствующее предложение о возобновлении обучения учеников младших классов Кличко уже направил в Министерство образования.

"Если у нас работают детские садики, то было бы логичным, чтобы работала и младшая школа. Возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит их родителям спокойно работать. Надеюсь правительство одобрит данное предложение", - заявил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Госпортребслужбы Киева Олег Рубан считает, что дети до 10 лет должны посещать школу во время карантина.

Напомним, столичные школы вышли с каникул 11 января, однако процесс обучения будет проходить в дистанционном формате на время действия жесткого карантина в Украине.

До этого в Киевской городской государственной администрации сообщали, какие ограничения будут действовать в столице на период жесткого карантина.

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