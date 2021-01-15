Голубовская раскритиковала зимний локдаун: запреты должны быть жестче

Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)

Зимний локдаун в Украине в связи с эпидемией коронавируса, введенный с 8 по 24 января, должен быть с более жесткими ограничительными мероприятиями, и действовать не менее трех недель.

Такое мнение высказала ведущий киевский инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире телеканала "112 Украина".

Медик отметила, что прошлый локдаун, действовавший прошлой весной, показал свою эффективность и "все таки сыграл на благо нашей стране, потому что мы не были готовы, как и многие страны мира".

"Я уже говорила неоднократно, что клиницисты, как я, всегда будут за ограничительные мероприятия. Мы в этом плане не объективны, по понятным причинам. В любом случае снижается количество поступлений (пациентов), и у нас облегчается жизнь. Поэтому на нашу точку зрения опираться не надо, но - на мнение профессионалов - эпидемиологов", - подчеркивает Голубовская.

При этом инфекционист скептически высказывается о нынешних ограничительных мерах после ужесточения карантина.

"Честно говоря, я не сильно там хожу по магазинам, и смотрю и вообще не вижу никакого локдауна. В чем он выражается? В метро ездят. Я как прихожу домой и открываю телефон - вижу, что толпы народа повсюду: Буковель, метро, магазины... Но какую-то он роль играет", - сказала Голубовская.

Также инфекционист считает, что ограничительные меры "должны были быть не менее трех недель, если их уже делать".

"И они должны быть более жесткими", - добавила она.

Медик убеждена, что статистика по количеству случаев заболеваний COVID-19 "не соответствует ничему", и люди, даже с симптомами инфекции, нередко "не хотят заморачиваться" и не обращаются за медицинской помощью.

Видео: Ольга Голубовская скептически высказалась о зимнем локдауне

Ранее сообщалось, что Голубовская назвала препарат, который спасает украинцев от коронавируса.

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