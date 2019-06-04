Трудные времена настали: в сети показали начало туристического сезона в Крыму

Пустые пляжи Крыма (Коллаж РБК-Украина)

Самые популярные пляжи Крыма заброшены и пустынны

Известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала на своей странице в Twitter подборку фотографий с самых популярных крымских пляжей. На большинстве фотографий туристы практически отсутствуют, а территория выглядит непрезентабельно, а местами даже завалена мусором.

Блогер отмечает, что сезон в оккупированном Крыму уже начался, так как начались школьные каникулы, а погода способствует отдыху на берегу, однако туристы не стремятся на полуостров. Их отпугивают высокие цены и отсутствие нормального сервиса в курортных зонах.

Пляж в Алуште (twitter.com/KrimRt)

"Сегодня мы решили побывать в "Канаке". От Морского чуть более 25 км в сторону Алушты. Похоже, мы одни решили тут побывать… Сезон 2019", - так подписала она фотографии.

Пустые пляжи под Алуштой (twitter.com/KrimRt)

На пляжах в Гурзуфе обнаружились отдыхающие, но скорее всего это не туристы, а местные жители, так как они не пользуются лежаками – дорого.

"Гурзуф. Интересен % занятости лежаков", - написала RoksolanaToday&Крым и в комментариях ей ответили, что лежаки платные.

Пляж в Гурзуфе (twitter.com/KrimRt)

На пляже в Евпатории пустынно и остатки сооружений выглядят непрезентабельно.

"Пляж Солнышко. Саки-Евпатория. А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж", - отметила блогер.

Пляжи Саки-Евпатория (twitter.com/KrimRt)

Также она показала и пустынный Крымский мост, который в начале сезона открыт, но туристы по нему не едут.

"Ну такое. Сезон. Вот и прут", - пошутила блогер.

Крымский мост (twitter.com/KrimRt)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Крыму под угрозой разрушения оказалась древняя крепость.

А также рассказывали о том, что пустынные пляжи Крыма рассмешили сеть.