Сезон у розпалі. Кому категорично не можна їсти редиску, щоб не нашкодити здоров'ю

Кому не можна їсти редиску попри її корисні властивості - знають не всі. Оскільки сезон цього по-справжньому весняного овочу у розпалі, пропонуємо уточнити - кому його краще не їсти, аби не нашкодити здоров'ю.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим корисна редиска, кому варто відмовитись від її вживання, а також як вибрати найкращі коренеплоди.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: AgroNews, ToNeTo, Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Редиска містить велику кількість корисних речовин, необхідних організму людини для профілактики весняного авітамінозу - калій, кальцій, магній, залізо, йод, фосфор, вітамін С, фітонциди, природній інсулін та клітковину тощо.
В цілому, за словами експертів, редиска:
Попри величезну кількість корисних речовин, декому редиску краще не їсти, щоб поберегти здоров'я або ж не погіршити вже наявні в організмі проблеми.
Йдеться передусім про дискомфорт у кишківнику. Тому абсолютно всім дієтологи радять не вживати редиску щодня й у великій кількості.
Не радять їсти цей овоч взагалі тим людям, які мають:
Крім того, не радять вживати редиску жінкам, які мають дітей на грудному вигодовуванні.
Для того, щоб редиска була смачною та корисною, вибирати її радять уважно. До того, як купувати цей овоч, варто звернути увагу на зовнішній вигляд:
Для того, щоб позбутися можливих шкідливих речовин, дехто радить також перед вживанням замочити редиску на пів години у солоній воді.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найздоровішу їжу у світі.
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