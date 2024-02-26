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Названо найздоровішу їжу у світі: ви точно будете здивовані

Понеділок 26 лютого 2024 15:23
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Названо найздоровішу їжу у світі: ви точно будете здивовані Вчені назвали найкорисніші у світі продукти (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені вже давно називають листову зелень найкориснішими продуктами й до них належать шпинат, мангольд та китайська капуста. Вони багаті на поживні речовини, проте є продукт, який їх перевершує в рази.

Який продукт є найздоровішим у світі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Preventing chronic disease.

Який продукт найкорисніший у світі

Перше місце у списку найкорисніших продуктів, складеного професором університету Вільяма Патерсона Дженніфер Ді Ноя, дісталося крес-салату. Крім нього, до цього списку увійшло ще 40 продуктів.

Вони розсортовані за кількістю 17 поживних речовин, до яких належать клітковина, калій, білок, вітаміни В, А, Д та фолат кальцію. Також пропорцію цінних інгредієнтів порівнювали із кількістю калорій. Чим вище значення, тим корисніший і цінніший продукт у харчуванні.

Крес-салат - єдиний продукт, якому справді вдається покрити 100% добової потреби у поживних речовинах на 100 ккал споживання.

У китайської капусти цей показник досяг 91,99%, у мангольду - 89,27%, у шпинату - 86,43%.

Крес-салат поєднує у собі безліч поживних речовин, кожна з яких значною мірою сприяє нашому здоров'ю. Крім значної кількості заліза, кальцію, вітаміну С, у ньому є також 14 інших важливих вітамінів, мінералів, антиоксидантів та вторинних рослинних речовин.

Вітаміни А і С захищають від інфекцій та зміцнюють імунну систему, кальцій, калій та магній підтримують нарощування кісток та м'язів, а вітамін К може запобігти пошкодженню клітин головного мозку.

Антиоксиданти також захищають від пошкодження ДНК і таким чином можуть мінімізувати ризик виникнення різних типів раку.

Які продукти також увійшли до списку

  • Китайська капуста
  • Мангольд
  • Буряк зелений
  • Шпинат
  • Цикорій
  • Листовий салат
  • Петрушка
  • Ріпа зелена
  • Часник Капуста
  • Кульбаба
  • Червоний перець
  • Рукола
  • Брокколі
  • Гарбуз
  • Брюссельська капуста
  • Зелена цибуля
  • Кольрабі
  • Кольорова капуста
  • Морква
  • Помідор
  • Лимон
  • Салат айсберг
  • Полуниця
  • Редиска
  • Апельсин
  • Лайм
  • Грейпфрут
  • Ріпа
  • Ожина
  • Зелена цибуля
  • Батат

Названо найздоровішу їжу у світі: ви точно будете здивованіНазвано найздоровішу їжу у світі: ви точно будете здивовані

Раніше ми розповідали про те, що потрапило до списку найнездоровіших продуктів у світі.

А ще писали про те, як зрозуміти, що паразити окупували ваше тіло.

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