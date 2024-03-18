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Які овочі можна купувати ранньою весною без шкоди для здоров'я

Понеділок 18 березня 2024 11:22
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Які овочі можна купувати ранньою весною без шкоди для здоров'я Фото: Які овочі можна купувати весною (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дарія Дорошкевич

Ранні овочі вже почали з'являтися на українських прилавках магазинів. Та чи безпечно їх вживати?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарну блогерку Дарину Дорошкевич.

Які овочі можна вживати ранньою весною

За словами експертки, можна з легкістю вживати овочі, які переносять весняні морози. До них належать:

  • Шпинат
  • Редиска
  • Зелена цибуля
  • Черемша

Дорошкевич нагадала всім українцям, що черемшу треба купувати обережніше в бабусь на базарі. Бо черемша - це рослина, занесена в Червону Книгу. Бабусі часто виривають її з цибулинками, чим унеможливлюють її подальше розмноження. Так черемша з часом може зникнути.

"Шукайте черемшу на точках з іншими овочами, питайте документи на черемшу. Черемшу можна виростити без жодних добрив на фермерському хазяйстві. Далі - обережно зрізати зі збереженням цибулин. І продати вам. І це чудовий варіант і для вас, і для природи", - зауважила блогерка.

До речі, в Україні став дорожчати популярний овоч, який купують усі.

Читайте також, що в Україні подешевшав "борщовий" овоч.

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