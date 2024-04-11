Сезон в разгаре. Кому категорически нельзя есть редиску, чтобы не навредить здоровью

Чем полезна редиска

Редиска содержит большое количество полезных веществ, необходимых организму человека для профилактики весеннего авитаминоза - калий, кальций, магний, железо, йод, фосфор, витамин С, фитонциды, природный инсулин и клетчатку и т.д.

В целом, по словам экспертов, редиска:

укрепляет иммунную систему и помогает бороться с вирусными заболеваниями

укрепляет сердечно-сосудистую систему (способствует снижению артериального давления и помогает улучшить кровообращение)

способствует синтезу коллагена в организме

регулирует метаболизм

обеспечивает организм необходимым белком, защищающим от атеросклероза

хорошо влияет на здоровье печени (обладает детоксифицирующими свойствами и выводит из крови токсины)

помогает от инфекций мочевыводящих путей (обладает мочегонными свойствами и натуральным образом увеличивает выработку мочи)

является мощным антибактериальным средством (помогает бороться с инфекциями и защищает почки)

стабилизирует уровень сахара

способствует нормальной работе поджелудочной железы

способствует похудению (хотя содержит при этом большое количество питательных компонентов)

полезна для беременных (содержит много фолиевой кислоты, крайне необходимой для правильного развития плода)

Кому нельзя есть редиску

Несмотря на огромное количество полезных веществ, некоторым людям редиску лучше не есть, чтобы поберечь здоровье или не усугубить уже имеющиеся в организме проблемы.

Речь идет прежде всего о дискомфорте в кишечнике. Поэтому абсолютно всем диетологи советуют не употреблять редиску каждый день и в большом количестве.

Не советуют есть этот овощ вообще тем людям, у которых есть:

склонность к изжоге

гастрит с повышенной выработкой желудочного сока

острый панкреатит и язвенная болезнь

кишечный колит

заболевание щитовидной железы

Кроме того, не советуют употреблять редиску женщинам, имеющим детей на грудном вскармливании.

Как выбрать лучшую редиску

Для того чтобы редиска была вкусной и полезной, выбирать ее советуют внимательно. До того как покупать этот овощ, стоит обратить внимание на внешний вид:

плоды должны быть гладкие, твердые, без трещин и черных пятен (они свидетельствуют о том, что редис уже начинает портиться)

ботва (зелень) редиса должна быть с сочными зелеными листьями

Для того чтобы избавиться от возможных вредных веществ, некоторые советуют также перед употреблением замочить редиску на пол часа в соленой воде.