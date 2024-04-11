Сезон в разгаре. Кому категорически нельзя есть редиску, чтобы не навредить здоровью

Кому нельзя есть редиску, несмотря на ее полезные свойства - знают не все. Поскольку сезон этого по-настоящему весеннего овоща в разгаре, предлагаем уточнить - кому его лучше не есть, чтобы не навредить здоровью.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем полезна редиска, кому следует отказаться от ее употребления, а также как выбрать лучшие корнеплоды.
При подготовке материала были использованы следующие источники: AgroNews, ToNeTo, Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области.
Редиска содержит большое количество полезных веществ, необходимых организму человека для профилактики весеннего авитаминоза - калий, кальций, магний, железо, йод, фосфор, витамин С, фитонциды, природный инсулин и клетчатку и т.д.
В целом, по словам экспертов, редиска:
Несмотря на огромное количество полезных веществ, некоторым людям редиску лучше не есть, чтобы поберечь здоровье или не усугубить уже имеющиеся в организме проблемы.
Речь идет прежде всего о дискомфорте в кишечнике. Поэтому абсолютно всем диетологи советуют не употреблять редиску каждый день и в большом количестве.
Не советуют есть этот овощ вообще тем людям, у которых есть:
Кроме того, не советуют употреблять редиску женщинам, имеющим детей на грудном вскармливании.
Для того чтобы редиска была вкусной и полезной, выбирать ее советуют внимательно. До того как покупать этот овощ, стоит обратить внимание на внешний вид:
Для того чтобы избавиться от возможных вредных веществ, некоторые советуют также перед употреблением замочить редиску на пол часа в соленой воде.
Напомним, ранее мы рассказывали о самой здоровой пище в мире.
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