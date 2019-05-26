Сезон отпусков: Супрун подготовила медицинскую памятку для туриста

Уляна Супрун дала рекомендации для будущих путешественников и туристов для того, чтобы отдых был не только ярким, но и здоровым. И.о.главы Минздрава отметила в своем Facebook, что вскоре начнется сезон отпусков, и кроме обычных забот о билетах и ​​местах в гостинице, важно помнить о том, что новая страна - это также и некоторые риски для здоровья.

Поэтому она подготовили подробную медицинскую памятку для туриста - советы о том, как уберечься от "неприятностей", которые могут ждать в отпуске.

Среди самых распространенных угроз в путешествии Супрун выделила "диарею путешественника", насекомых и диких животных.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Руководитель Минздрава отметила, что так называемая "диарея путешественников" является очень распространенной проблемой, которую могут вызвать новая пища, вода и даже окружающая среда - микроорганизмы, которые в ней содержатся.

Наиболее распространенными причинами "диареи путешественников" является энтеротоксигенными штаммы кишечной палочки, кампилобактерии или вирусы.

"Часто местные жители не испытывают существенного негативного влияния этих микроорганизмов (в том числе патогенных), ведь приспособлены уже к ним", - отметила она.

Насекомые также представляют опасность для туристов, напомнила Супрун и уточнила, что речь идет в частности о комаров, клещах и некоторых мухах.

"Они могут переносить опасные болезни: малярию, вирус Зика, лейшманиоз, болезнь Лайма, клещевой энцефалит, японский энцефалит, желтую лихорадку, сонную болезнь, вирус Чикунгунью", - перечислила она.

Дикие животные являются природным резервуаром возбудителей многих болезней, продолжила Супрун. И.о. главы Минздрава указала на то, что такие звери могут быть заражены бешенством или даже переносить чуму, птичий грипп, вирусы Марбург и Эбола.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

"Поэтому, чтобы в отпуске наслаждаться отдыхом и минимизировать риски, стоит помнить простые правила:

Планируя поездку, узнайте о возможных инфекционных рисках, характерных для этого региона. Ознакомьтесь с базовой информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на сайте МИД.

Уточните у врача, не нужно ли сделать дополнительные прививки. Позаботьтесь о медицинском страховании - оно может помочь в критической ситуации. Старайтесь также избегать больных людей, прибыв в новую страну.

Перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния вашего здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе куда едете. Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца (если это жаркие страны).

Пейте только воду в бутылках. Если такой возможности нет, воду нужно кипятить.

Не глотайте воду в бассейне. Опросы Американского совета по вопросам качества воды и здоровья свидетельствует, что более половины людей не принимают душ перед тем, как зайти в бассейн. Каждый четвертый признался, что хоть раз ходил в туалет, не выходя из бассейна. 17% опрошенных признали, что диарея не остановит их от пользования бассейном.

Внимательно читайте предупредительные таблички, соблюдайте законы и правила - они могут уберечь вас, например, от ядовитых пауков или змей.

Держитесь на расстоянии от животных, особенно диких. Не кормите их с рук. Если вас укусило дикое животное, придерживайтесь этой инструкции и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей. Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело.

Не делайте татуировки, маникюр и подобные салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия. Лучше воздержаться от нового маникюра, но не подвергать себя опасности. Через кровь передаются опасные болезни: ВИЧ, гепатит B и С. Они передаются также половым путем, поэтому стоит помнить о контрацепции.

Если не уверены в качестве уборка в гостинице, продезинфицируйте выключатели и ручки дверей. Пульт от телевизора лучше сразу поместить в полиэтиленовый пакет. Не забывайте регулярно мыть руки руки и дезинфицировать свой мобильный телефон.

Овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды.

Будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут у рифов и которыми питается рыба). Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой - стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык.

Джетлаг является нормальной реакцией нашего организма на резкое изменение часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы он быстрее прошел. Перед перелетом стоит достаточно отдыхать, начать постепенно подстраиваться под "новый" режим и расслабляться перед тем, как лечь спать", - говорится в публикации.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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