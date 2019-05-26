Сезон відпусток: Супрун підготувала медичну пам'ятку для туриста

Уляна Супрун дала рекомендації для майбутніх мандрівників і туристів для того, щоб відпочинок був не тільки яскравим, але і здоровим. В.о. голови МОЗ зазначила у своєму Facebook, що незабаром розпочнеться сезон відпусток, і крім звичайних турбот про квитки і місця в готелі, важливо пам'ятати про те, що нова країна - це також і певні ризики для здоров'я.

Тому вона підготували докладну медичну пам'ятку для туриста - поради про те, як уберегтися від "неприємностей", які можуть чекати у відпустці.

Серед найпоширеніших загроз в подорожі Супрун відзначила "діарею мандрівника", комах і диких тварин.

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Керівник МОЗ зазначила, що так звана "діарея мандрівників" є дуже поширеною проблемою, яку можуть викликати нова їжа, вода і навіть навколишнє середовище - мікроорганізми, які в ній містяться.

Найбільш поширеними причинами "діареї мандрівників" є ентеротоксичні штами кишкової палички, кампілобактерії чи віруси.

"Часто місцеві мешканці не відчувають суттєвого негативного впливу цих мікроорганізмів (в тому числі патогенних), адже пристосовані вже до них", - зазначила вона.

Комахи також становлять небезпеку для туристів, нагадала Супрун і уточнила, що йдеться, зокрема, про комарів, кліщів та деяких мух.

"Вони можуть переносити небезпечні хвороби: малярію, вірус Зіка, лейшманіоз, хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт, японський енцефаліт, жовту лихоманку, сонну хворобу, вірус Чікунгунья", - перерахувала вона.

Дикі тварини є природним резервуаром збудників багатьох хвороб, продовжила Супрун. В.о. голови МОЗ вказала на те, що такі тварини можуть бути заражені сказом або навіть переносити чуму, пташиний грип, віруси Марбург і Ебола.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

"Тому, щоб у відпустці насолоджуватися відпочинком і мінімізувати ризики, варто пам'ятати прості правила:

Плануючи поїздку, дізнайтеся про можливі інфекційні ризики, притаманні для цього регіону. Ознайомтеся з базовою інформацією щодо санітарно-епідеміологічної ситуації в країні на сайті МЗС.

Уточніть у лікаря, чи не потрібно зробити додаткові щеплення. Подбайте про медичне страхування - воно може допомогти у критичній ситуації. Намагайтеся також уникати хворих людей, прибувши до нової країни.

Перелік необхідних медикаментів залежить не лише від стану вашого здоров’я, а й від санітарно-епідеміологічної ситуації в країні чи регіоні куди їдете. Візьміть з собою знеболювальні, антисептик та засіб для захисту від сонця (якщо це спекотні країни).

Пийте тільки воду в пляшках. Якщо такої можливості нема, воду потрібно кип'ятити.

Не ковтайте воду в басейні. Опитування Американської ради з питань якості води та здоров’я свідчить, що більш ніж половина людей не приймають душ перед тим, як зайти в басейн. Кожен четвертий зізнався, що хоч раз ходив в туалет, не виходячи з басейну. 17% опитаних визнали, що діарея не зупинить їх від користування басейном.

Уважно читайте попереджувальні таблички, дотримуйтеся законів і правил - вони можуть вберегти вас, наприклад, від отруйних павуків чи змій.

Тримайтеся на відстані від тварин, особливо диких. Не годуйте їх із рук. Якщо вас вкусила дика тварина, дотримуйтеся цієї інструкції та негайно зверніться по медичну допомогу.

Подбайте про захист від комах, змій і кліщів. Плануючи відпочинок на природі, вибирайте одяг, який максимально закриває тіло.

Не робіть татуювання, манікюр та інші салонні послуги у закладах, які не викликають довіри. Краще утриматися від нового манікюру, але не наражати себе на небезпеку. Через кров передаються небезпечні хвороби: ВІЛ, гепатит B та С. Вони передаються також статевим шляхом, тому варто пам’ятати про контрацепцію.

Якщо не впевнені в якості прибирання в готелі, продезінфікуйте вимикачі та ручки дверей. Пульт від телевізора краще відразу помістити в поліетиленовий пакет. Не забувайте регулярно мити руки руки та дезінфікувати свій мобільний телефон.

Овочі і фрукти краще не тільки мити, але і чистити, якщо є найменші сумніви щодо якості води.

Будьте обережні з вуличною їжею, особливо з морепродуктами. Наприклад, рифова риба може містити сигуатоксин (токсин деяких водоростей, які живуть біля рифів і якими харчується риба). Уникайте також страв із недостатньою термічною обробкою - стейк з кров’ю, яйця-пашот, шашлик.

Джетлаг є нормальною реакцією нашого організму на різку зміну часового поясу, але до цього стану можна підготуватися, щоб він швидше минув. Перед перельотом варто достатньо відпочивати, почати поступово підлаштовуватися під "новий" режим та розслаблятися перед тим, як лягти спати", - йдеться у публікації.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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