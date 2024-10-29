Сезон грипу. Який термометр краще для дітей: ртутний, електронний чи спиртовий?

Яка різниця

Ртутний

Цей прилад донедавна був найпоширенішим і не мав альтернативи. Він є скляним і в ньому розташований капіляр з рідкою ртуттю і стовпчик для руху ртуті з температурною шкалою.

При нагріванні ртуть розширюється і стовпчик з показниками піднімається. Позначка, де зупиниться ртуть, відповідає температурі тіла.

У зв'язку з тим, що градусник потрібно постійно струшувати для повернення рідкого металу на нульовий рівень, існує ризик розбиття. Пари ртуті небезпечні для здоров'я та життя людини. Якщо термометр розіб'ється, то пари ртуті, яка витекла за межі скла, можуть спричинити опіки та отруєння.

Тому найкраще відмовитись від використання такого термометра для дітей.

Ртутний термометр (фото: Freeepik)

Електронний

Електронний термометр прийшов на зміну ртутному. Він відображає досить точні результати вимірювань.

До того ж такий термометр зручний у використанні, а також він має LED - дисплей з підсвічуванням. Звуковий сигнал сповістить про закінчення процесу вимірювання температури.

До того ж більшість виробників оснащують електронні градусники водостійким корпусом - це значно спрощує догляд за приладом та його дезінфекцію.

Однак, важливо часто заміняти батарейки у такому приладі, щоб показники були точними.

Електронний термометр (фото: Freeepik)

Спиртовий

Для вимірювання температури повітря з рідинних термометрів використовують лише спиртовий. Він абсолютно безпечний для здоров'я людини і найбільш точний з усіх видів.

Точні показники дозволять зробити дитині процедуру купання цікавою та вбережуть від дискомфорту.

За рахунок безпосереднього контакту з середовищем вимірювання температури не мають похибок.

Який кращий для дітей

Педіатр Марина Шакотько рекомендує для вимірювання температури у дітей використовувати звичайний електронний контактний термометр.

"У моєму кабінеті є електронні термометри з твердими носиками, тому що мені їх зручно дезинфікувати. Для домашніх умов можна використовувати такі ж термометри, але з м'яким носком, для дітей це комфортніше", - зазначила експерт.

Щоб отримати правильні показники після того, після того як прилад подасть звуковий сигнал, його ще кілька хвилин потрібно тримати.

Тобто в цілому вимірювання таким термометром має зайняти 5 хвилин, тоді показники будуть точні.

Лікар не рекомендує використовувати безконтактні електронні термометри для дітей та дорослих. Все тому, що в них великий діапазон похибки. В різних ділянках тіла він може складати до 2 градусів.