Сезон гриппа. Какой термометр для детей лучше: ртутный, электронный или спиртовой?

Какая разница

Ртутный

Этот прибор недавно был самым распространенным и не имел альтернативы. Он стеклянный и в нем расположен капилляр с жидкой ртутью и столбик для движения ртути с температурной шкалой.

При нагревании ртуть расширяется и столбик с показателями приподнимается. Метка, где остановится ртуть, соответствует температуре тела.

В связи с тем, что градусник нужно постоянно встряхивать для возврата жидкого металла на нулевой уровень, существует риск разбиения. Пары ртути опасны для здоровья и жизни человека. Если термометр разобьется, то вытекшие за пределы стекла пары ртути могут вызвать ожоги и отравления.

Поэтому лучше отказаться от использования такого термометра для детей.

Ртутный термометр (фото: Freeepik)

Электронный

Электронный термометр пришел на смену ртутному. Он отображает достаточно точные результаты измерений.

К тому же такой термометр удобен в использовании, а также имеет LED-дисплей с подсветкой. Звуковой сигнал известит об окончании процесса измерения температуры.

К тому же большинство производителей оснащают электронные градусники водостойким корпусом - это значительно упрощает уход за прибором и его дезинфекцию.

Однако важно часто заменять батарейки в таком приборе, чтобы показатели были точными.

Электронный термометр (фото: Freeepik)

Спиртовой

Для измерения температуры воздуха из жидкостных термометров используют только спиртовые. Он абсолютно безопасен для здоровья человека и наиболее точен из всех видов.

Точные показатели позволят сделать ребенку процедуру купания интересной и уберегут от дискомфорта.

За счет непосредственного контакта со средой измерения температуры нет погрешностей.

Какой лучше для детей

Педиатр Марина Шакотько рекомендует использовать обычный электронный контактный термометр для измерения температуры у детей.

"В моем кабинете есть электронные термометры с жесткими носиками, потому что мне их удобно дезинфицировать. Для домашних условий можно использовать такие же термометры, но с мягким носком, для детей это комфортнее", - отметила эксперт.

Чтобы получить правильные показатели после того, как устройство подаст звуковой сигнал, его еще несколько минут нужно держать.

То есть в целом измерение таким термометром должно занять 5 минут, тогда показатели будут точными.

Врач не рекомендует использовать бесконтактные электронные термометры для детей и взрослых. Все потому, что у них большой диапазон погрешности. В разных участках тела он может составлять до 2 градусов.