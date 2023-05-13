При якій температурі потрібно негайно викликати швидку: це важливо знати
Підвищення температури говорить про те, що в організмі є запалення і імунітет бореться з ним. Важливо знати, при якій температурі терміново викликати швидку допомогу, щоб не погіршити стан.
Про це повідомив сімейний лікар Сергій Мануйлов в Instagram.
Що варто знати
За його словами, висока температура посідає друге місце за частотою звернень до сімейного лікаря, поступаючись лише скаргам на гострий біль.
З високою температурою зустрічаються абсолютно усі версти населення незалежно від віку та статі.
"З 2019 року ви вже не можете викликати швидку просто тому, що у вас 38 і вам лінь йти до лікаря. Та все ж існують випадки, коли ви маєте повне право зателефонувати за номером 103 і вони не відмовлять вам у допомозі та транспортуванні до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Діти
Батьки повинні знати, якщо у дитини до 6 місяців температура вище 37,7 і не збивається тривалий час, то потрібно терміново викликати швидку.
Також при температурі вище 38 градусів, яка не реагує на препарати - викликати лікарів. Важливо розуміти, що відсутність реакції на препарати оцінюється протягом доби.
Коли викликати дорослим
Лікар зазначив, що для дорослих правила жорсткіші, адже швидка приїде лише тоді, коли окрім температури у пацієнта спостерігаються:
- порушення свідомості;
- порушення дихання;
- біль в ділянці серця, порушення серцевого ритму;
- поява неврологічної симптоматики, притаманної гострим порушенням мозкового кровообігу.
Зокрема, фахівець радить завчасно звернутись до сімейного лікаря, щоб скласти перелік ліків, якими можна збити температуру. Складіть план дій на випадок температури у неробочий час лікаря та методи зв’язку.
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"Окремо зазначу людей, які мають складнощі з пересуванням. В таких випадках, швидка також має право не їхати на виклик. Тому найкраще буде укласти декларацію з лікарнею, де є виїзні бригади лікарів для надання допомоги в домашніх умовах", - додав лікар.
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