Запам'ятайте основні правила. Лікар розповіла, як збити високу температуру у дитини

Температуру потрібно збивати ту, за якої дитина погано почувається. Якщо на градуснику 38,6 і дитина весела, активна, то можна використовувати фізичні методи охолодження.

Як же знизити температуру, якщо дитина млява і їй погано – розповіла у Instagram невролог та педіатр Ірина Платонова.