Сезон грибов в Украине: как не перепутать с ядовитыми и что делать, если отравились

В Украине к сезону грибов, который приходит в дождливое и теплое лето, важно помнить об особенностях "тихой охоты", и если в лукошко попадется несъедобный гриб, учитывать риски вероятного отравления - вашего или другого, кто отведает ядовитое "лакомство".
Ряд важных рекомендаций, а также симптомы, при которых гурманам может потребоваться неотложная медицинская помощь, дали в Минздраве на странице в Facebook.
Также в ведомстве рассказали, что угодить в больницу возможно не только от собранных в лесу грибов, но и купленных на стихийном рынке.
Правила безопасного сбора грибов
Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Внимательно перебирайте и проверяйте их также дома.
Слишком молодые или старые грибы легко перепутать с ядовитыми.
Не собирайте грибы рядом с трассами, промышленными предприятиями или загрязненными территориями, ведь они впитывают ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы
Для сбора грибов сухая погода - не лучшее время, так как в них тогда большая концентрация токсинов.
После сбора грибов не затягивайте с приготовлением (лучше в течение суток), а уже готовые храните в холодильнике, но не более суток. Обваривают грибы в подсоленной воде не менее 3 раз по пол часа.
Какие симптомы отравления
тошнота
рвота
резкая боль в животе
диарея
головокружение
повышение температуры тела
снижение пульса
удушье
судороги
отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
бред, появление галлюцинаций, головная боль.
Что делать при отравлениях
Сразу же после возникновения симптомов нужно вызвать "скорую". Отмечается также, что признаки отравления могут возникнуть не сразу после употребления, но даже в течение нескольких дней после.
До приезда медиков промойте желудок обычной водой.
Желательно соблюдать постельный режим и пить много жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.
Примите активированный уголь или другие сорбенты.
Строго запрещено пить алкоголь, есть любую пищу или молочные продукты - это только ускорит всасывание токсинов.