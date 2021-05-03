Отравление четырех детей грибами под Черниговом: умерло уже двое

В Черниговской области женщина накормила своих четверых детей супом из грибов, после чего им стало плохо. В воскресенье, 2 мая, в реанимации областной детской больницы скончался семимесячный мальчик из-за того, что токсины отравили организм и внутренние органы отказали.

Об этом рассказал главный врач медучреждения Александр Карета в интервью " Суспільному ".

Мальчика в больницу доставили уже в коме. С 27 апреля семимесячный Виктор находился в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Отметим, что это уже вторая смерть в этой семье. Утром 30 апреля в этой же больнице умерла пятилетняя девочка. Также в этот день двоих других детей 3 и 6 лет доставили в Киев в детскую специализированную больницу "Охматдет".

Напомним, горе-мать накормила своих детей супом на грибном бульоне. Грибы были собраны в лесу, который находится возле дома. Часть грибов семья заморозила, а из остальных сделали суп, который ели всей семьей.

Первые симптомы отравления появились у семимесячного ребенка. Мальчика начало рвать. После этого ночью стало плохо его сестре. Утром плохо себя почувствовали еще двое детей.

Семья состоит на учете в соцслужбе. Шесть лет назад ее хотели лишить родительских прав, но суд отказал.