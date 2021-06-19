Сезон грибів в Україні: як не переплутати з отруйними і що робити, якщо отруїлися

В Україні до сезону грибів, який приходить в дощове і тепле літо, важливо пам'ятати про особливості "тихого полювання", і якщо в козуб попадеться неїстівний гриб, враховувати ризики ймовірного отруєння - вашого або іншого, хто скуштує отруйні "ласощі".
Ряд важливих рекомендацій, а також симптоми, при яких гурманам може знадобитися невідкладна медична допомога, дали в МОЗ на сторінці в Facebook.
Також у відомстві розповіли, що потрапити до лікарні можливо не тільки від зібраних в лісі грибів, а й куплених на стихійному ринку.
Правила безпечного збору грибів
Збирайте тільки ті гриби, які добре знаєте. Уважно перебирайте і перевіряйте їх також вдома.
Занадто молоді або старі гриби легко переплутати з отруйними.
Не збирайте гриби поруч з трасами, промисловими підприємствами або забрудненими територіями, адже вони вбирають отруйні речовини, в тому числі важкі метали
Для збору грибів суха погода - не найкращий час, оскільки в них тоді велика концентрація токсинів.
Після збору грибів не затягуйте з приготуванням (краще протягом доби), а вже готові зберігайте в холодильнику, але не більше як добу. Обварюють гриби в підсоленій воді не менше 3 разів по пів години.
Які симптоми отруєння
нудота
блювота
різкий біль в животі
діарея
запаморочення
підвищення температури тіла
зниження пульсу
задуха
судома
відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги)
марення, поява галюцинацій, головний біль.
Що робити при отруєннях
Відразу ж після виникнення симптомів потрібно викликати "швидку". Зауважується також, що ознаки отруєння можуть виникнути не відразу після вживання, але навіть протягом декількох днів після.
До приїзду медиків промийте шлунок звичайною водою.
Бажано дотримуватися постільного режиму і пити багато рідини, щоб відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини.
Прийміть активоване вугілля або інші сорбенти.
Строго заборонено пити алкоголь, їсти будь-яку їжу або молочні продукти - це тільки прискорить всмоктування токсинів.