Два дня лечились самостоятельно: в Кривом Роге от отравления грибами умерла мама с дочкой

В Кривом Роге от отравления грибами погибли мать и дочь (Коллаж РБК-Украина)

Семья насобирала грибов, пожарила, а ночью всем стало очень плохо

В Кривом Роге поход за грибами оказался трагическим для целой семьи. Мама, папа и дочь попали в больницу, но слишком поздно.

Грибы семья собирала в Широковском районе. Дома они их помыли, приготовили и съели на ужин. В корзинку попали "типа" маслята, сыроежки и зеленушки. При приготовлении их только обжарили и не стали отваривать. А уже ночью грибники почувствовали себя плохо. Появилась тошнота, слабость, рвота, боль в животе и понос, но они начали заниматься самолечением, рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"Первые симптомы заболевания появились практически сразу 22 октября около 2 часов ночи. Однако, за медицинской помощью не обратились — занимались самолечением. Только утром 23 октября, когда состояние здоровья значительно ухудшилось, вызвали скорую и в тяжелом состоянии были госпитализированы в КНП "Криворожская городская больница №17", - говорится в сообщении.

Несмотря на все усилия медиков, спасти маму и дочку им не удалось. Глава семейства выжил и сейчас проходит курс лечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что молодая девушка погибла под колесами экспресса Киев-Борисполь.

А также рассказывали о том, что на Закарпатье поход за грибами обернулся настоящей трагедией и украинцы обратились за помощью к спасателям.