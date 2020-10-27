ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Два дня лечились самостоятельно: в Кривом Роге от отравления грибами умерла мама с дочкой

Кривой Рог, Вторник 27 октября 2020 15:44
Два дня лечились самостоятельно: в Кривом Роге от отравления грибами умерла мама с дочкой
В Кривом Роге от отравления грибами погибли мать и дочь (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Семья насобирала грибов, пожарила, а ночью всем стало очень плохо

В Кривом Роге поход за грибами оказался трагическим для целой семьи. Мама, папа и дочь попали в больницу, но слишком поздно.

Грибы семья собирала в Широковском районе. Дома они их помыли, приготовили и съели на ужин. В корзинку попали "типа" маслята, сыроежки и зеленушки. При приготовлении их только обжарили и не стали отваривать. А уже ночью грибники почувствовали себя плохо. Появилась тошнота, слабость, рвота, боль в животе и понос, но они начали заниматься самолечением, рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"Первые симптомы заболевания появились практически сразу 22 октября около 2 часов ночи. Однако, за медицинской помощью не обратились — занимались самолечением. Только утром 23 октября, когда состояние здоровья значительно ухудшилось, вызвали скорую и в тяжелом состоянии были госпитализированы в КНП "Криворожская городская больница №17", - говорится в сообщении.

Несмотря на все усилия медиков, спасти маму и дочку им не удалось. Глава семейства выжил и сейчас проходит курс лечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что молодая девушка погибла под колесами экспресса Киев-Борисполь.

А также рассказывали о том, что на Закарпатье поход за грибами обернулся настоящей трагедией и украинцы обратились за помощью к спасателям.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь грибыотравление

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь