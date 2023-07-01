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Сезон уже не за горами. Скільки зараз коштують кавуни та дині в Україні

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Україна, Субота 01 липня 2023 16:48
Сезон уже не за горами. Скільки зараз коштують кавуни та дині в Україні Скільки коштують кавуни та дині в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні вже розпочинається сезон кавунів і динь, однак цього року вони здебільшого будуть імпортними через війну Росії. До того ж внаслідок підриву Каховської ГЕС багато полів і сільськогосподарських угідь опинилися під водою. Усі ці фактори впливають на формування вартості.

Скільки вже зараз коштують баштанні в Україні - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Чи буде урожай кавунів цього року в Україні

Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало розповідає, що значну частину кавунів вирощували саме в постраждалій від води Херсонській області.

"Господарствами населення вирощувалося 93% кавунів. У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося близько 37% загального обсягу виробництва цього виду агропродукції. Це значна частка, але вона може бути компенсована шляхом імпортних поставок", - пояснює експерт у коментарі "24 каналу".

Однак на врожай кавунів вплинули не лише злочинні дії окупантів на території України, але й погодні умови.

Для вирощування баштанних потрібно багато сонця та тепла, а початок літа був далеко не таким. Тому багато перших сходів загинуло.

"Для активного росту кавуна та дині необхідна мінімальна температура +15°С вночі, а вдень +25-30°С і вище. Цього року дуже важко отримуємо сходи, вони дуже слабо розвиваються. У тих, хто посіяв кавун рано, сходи загинули", - розповів агроном Ігор Сєріков у коментарі "Юг. Today".

Скільки зараз коштують кавуни та дині в магазинах

Експерти сходяться на думці, що цього року баштанні будуть коштувати 35-40 гривень за кілограм.

А в найпопулярніших торгових мережах наразі встановлені такі цінники:

  • АТБ

Сезон уже не за горами. Скільки зараз коштують кавуни та дині в Україні

Скриншот: Styler

  • Novus

Сезон уже не за горами. Скільки зараз коштують кавуни та дині в УкраїніСезон уже не за горами. Скільки зараз коштують кавуни та дині в Україні

Скриншот: Styler

  • Varus

Сезон уже не за горами. Скільки зараз коштують кавуни та дині в УкраїніСезон уже не за горами. Скільки зараз коштують кавуни та дині в Україні

Скриншот: Styler

  • Сільпо

Сезон уже не за горами. Скільки зараз коштують кавуни та дині в УкраїніСезон уже не за горами. Скільки зараз коштують кавуни та дині в Україні

Скриншот: Styler

Раніше ми розповідали, скільки зараз коштують перші абрикоси та смородина.

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