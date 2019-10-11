Съездили в "ДНР": известным российским актерам закрыли вход в Украину

Четырем российским актерам запрещен въезд в Украину за то, что они ездили к боевикам на оккупированный Донбасс сниматься в кино. Об этом сообщает Министерство культуры Украины. Артисты внесены в список людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Юрий Миронцев (kino-teATR.RU)

Отличились поездкой к террористам такие актеры: Мария Перн, Анатолий Фалинский, Наталья Колоскова и Юрий Миронцев.

Так называемые деятели искусства снялись в фильме "ДНР" под названием "Ополченочка". Кинокартину снимали в 2018 году.

Также в фильме "засветилась" известная крымская "прокурорша" Наталья Поклонская, а также отряды "народной милиции" российского МВД и МЧС. Так называемое кино рассказывало о жизни боевиков на Донбассе.

Мария Терн (фото: kino-teatr.ru)



Авторы фильма подтвердили, что взяли историю Светланы Дрюк за основу. Однако, мол, "ее героический путь совершенно не коснулся этой работы". Более того - пропагандисты убеждали, что Дрюк захватили украинские спецслужбы насильственным способом по личному приказу Порошенко.