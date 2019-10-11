З'їздили в "ДНР": відомим російським акторам закрили вхід в Україну

Чотири російських актора їздили в "ДНР", щоб зніматися у фільмі
Чотирьом російським акторам заборонений в'їзд в Україну за те, що вони їздили до бойовиків на окупований Донбас зніматися в кіно. Про це повідомляє Міністерство культури України. Артисти внесені в список людей, які загрожують національній безпеці України.
Відзначилися поїздкою до терористів такі актори: Марія Перн, Анатолій Фалінский, Наталія Колоскова і Юрій Миронцев.
Так звані діячі мистецтва знялися у фільмі "ДНР" під назвою "Ополченочка". Кінокартину знімали в 2018 році.
Також у фільмі "засвітилася" відома кримська "прокурорша" Наталія Поклонська, а також загони "народної міліції" російського МВС і МНС. Так зване кіно розповідало про життя бойовиків на Донбасі.
Автори фільму підтвердили, що взяли історію Світлани Дрюк за основу. Однак, мовляв, "її героїчний шлях зовсім не торкнувся цієї роботи". Більше того - пропагандисти переконували, що Дрюк захопили українські спецслужби насильницьким способом за особистим наказом Порошенко.