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Спасибо шуту за инфу о пустых пляжах Крыма: в "Миротворец" внесут имя еще одного комика

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 15:55
Спасибо шуту за инфу о пустых пляжах Крыма: в "Миротворец" внесут имя еще одного комика
В базу "Миротворец" внесут еще одного комика (Коллаж РБК-Украина)

Юморист сам сообщил, что незаконно пересек границу

Организация "Миротворец" собирается в свою базу данных внести еще одного российского артиста, участника "Кривого Зеркала", комика Александра Морозова. Об этом сообщили в Twitter Myrotvorets. Center.

Выяснилось, что Александр Морозов лично сообщил о своем посещении оккупированного Крыма и даже рассказал о том, что там пустые пляжи.

"Спасибо этому шуту за инфу о пустых пляжах в оккупированном российскими захватчиками Крыму. Но в "Чистилище" он все-таки попадет, так как нарушать государственную границу Украины нельзя", - сказано в сообщении.

Спасибо шуту за инфу о пустых пляжах Крыма: в &quot;Миротворец&quot; внесут имя еще одного комика

Скриншот поста (twitter.com/myrotvorets)

Российский комик разместил в своих социальных сетях небольшое видео и сообщил, что он добрался до оккупированного Крыма.

"Наконец-то я добрался до моря. Мыслей никаких нет. В голове штиль. Счастье счастливое. Никого на пляже нет", - так он подписал видео.

Что именно для него стало счастьем – пустой пляж, который виден на видео, или сам факт незаконного пересечения границы – неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что двух телеведущих телеканала NewsOne внесли в базу "Миротворец" за проведение скандального телемоста с Россией.

А также мы сообщали, что из-за скандального телемоста в базу организации "Миротворец" попал известный российский телеведущий Андрей Малахов.

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