Сейсмолог розповів про вплив війни на загрозу сильних землетрусів в Україні

За словами фахівця, можуть бути землетруси, пов'язані з локальними змінами "напружено-деформованого" стану середовища і рухом місцевих тектонічних плит.

"Відтак коли у величезній кількості вибухають снаряди і енергія від вибухів доходить до місць, де вже концентрується тектонічне напруження, це може перевищити границю міцності", - каже він.

Сейсмолог додав, що таким чином "може розпочатися досить сильний землетрус".

Кендзера зазначив, що в Україні максимальні сейсмічні впливи є на південному заході Одеської області, де інтенсивність сейсмічних поштовхів може досягати 7-8 балів за 12-бальною шкалою. Проходять вони переважно у зоні Вранча.

Так, у 1940, 1968, 1977 і 1990 роках практично всю територію України турбували землетруси, що сталися в зоні Вранча, які тоді відчули майже всі українці.

Як звертає увагу Кендзера, землетруси на території України можуть бути, і "ніхто не знає, чи це буде один сильний землетрус, чи тисяча дрібних".

"Відтак треба готуватись до найгіршого", - додає він.

Водночас сейсмолог зазначає, що українські атомні станції не зруйнуються навіть за найсильніших місцевих землетрусів або поштовхів у зоні Вранча, розташованої біля кордонів нашої країни.

Щодо потенційного ризику для багатоповерхівок, то будинки в Україні збудовані на скельному ґрунті, тому можуть витримати більше землетрусів, ніж зведені на м'якому чи осадовому ґрунті.

"Однак можна вивчити, як коливатимуться ґрунти. І навіть побудовані на болоті споруди стоятимуть, якщо вони виконані у сейсмостійкому варіанті та не буде напружень більше границі міцності будівельних матеріалів", - каже науковець.

Так, уточнює Кендзера, багатоповерхівки необов'язково мають найбільший ризик сейсмостійкості - головне, щоб при їх зведенні виконувались державні будівельні норми.