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Как сейчас выглядит зенитно-ракетный комплекс возле Чернобыля, поражавший цели со скоростью 2300 км/ч

Автор: Роман Мирончук

Рядом с "Чернобылем-2" в десятикилометровой зоне находится заброшенный зенитно-ракетный комплекс С-75М4 "Волхов", который приняли на вооружение в 1962 году. Он способен был поражать цели со скоростью до 2300 км/час.

О том, в каком состоянии комплекс находится сейчас, рассказал и показал Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗО на своей странице в Facebook.

Зенитно-ракетный комплекс возле Чернобыля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Это одна из самых известных систем ПВО в мире. По лицензии она была в Китае, и до сих пор стоит на вооружении более чем в 20 странах. Зенитно-ракетные комплексы имели относительно широкую практику боевого применения, и использовались во время войны во Вьетнаме.

Зенитно-ракетный комплекс возле Чернобыля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

После того, как на ЧАЭС произошел взрыв, "Волхов" оставался на дежурстве еще три дня. Только 29 апреля 1986 начали эвакуацию. Боевое снаряжение через Киев вывозили тягачами.

Зенитно-ракетный комплекс возле Чернобыля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Среди тридцати ракет комплекса С75-М4 "Волхов" три были оснащены тактическими ядерными боеголовками. Поскольку оборудование было радиационно-опасным, его перевозили на базу за Борисполем.

Зенитно-ракетный комплекс возле Чернобыля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

В течение пяти суток все с объекта увезли, но гарнизон оставался на территории еще около месяца. Тягачи, которые так и не удалось дезактивировать, вернули в зону отчуждения.

Зенитно-ракетный комплекс возле Чернобыля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

В настоящее время на территории сохранились казармы, остатки транспорта, гаражи и большой ракетный капонир.

Зенитно-ракетный комплекс возле Чернобыля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Напомним, в Днепре нашли заброшенный военный объект, который был засекречен много лет.

Мы также писали о том, что под Киевом находится секретный поселок, о котором многие годы не говорили.

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