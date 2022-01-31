Як зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/год

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Це одна з найвідоміших систем ППО в світі. За ліцензією вона була в Китаї, і досі стоїть на озброєнні більш ніж в 20 країнах. Зенітно-ракетні комплекси мали відносно широку практику бойового застосування, і використовувалися під час війни у В'єтнамі.

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Після того, як на ЧАЕС стався вибух, "Волхов" залишався на чергуванні ще три дні. Тільки 29 квітня 1986 почали евакуацію. Бойове спорядження через Київ вивозили тягачами.

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Серед тридцяти ракет комплексу С75-М4 "Волхов" три були оснащені тактичними ядерними боєголовками. Оскільки обладнання було радіаційно-небезпечним, його перевозили на базу за Борисполем.

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Протягом п'яти діб все з об'єкта відвезли, але гарнізон залишався на території ще близько місяця. Тягачі, які так і не вдалося дезактивувати, повернули в зону відчуження.

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

В даний час на території збереглися казарми, залишки транспорту, гаражі і великий ракетний капонір.

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)