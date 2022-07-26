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Как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий, от которой отрекся собственный сын (фото)

Таисия Повалий предала Украину (фото: @tpovaliyofficial)
Автор: Дмитрий Войналович

Таисия Повалий предала Украину уже давно - еще до 24 февраля 2022 года певица активно поддерживала Путина и его режим. После 2014-го уроженка Киевской области перебралась в PФ и теперь связывает свое будущее именно с этой страной. Хотя все это время она с пеной у рта доказывала, что любит Украину и живет в Киеве, а в Россию ездит только на заработки.

Как сейчас выглядит певица-предательница, от которой отрекся даже ее собственный сын - Денис Повалий - смотрите в нашем материале ниже.

Как живет сейчас "просто Тая"

2022 год Повалий встретила выступлением на "голубом огоньке" вместе с украинофобом Стасом Михайловым.

Также до полномасштабного вторжения "просто Тая" вместе с сыном Денисом пела на шоу "Две звезды. Отцы и Дети".

К слову, после вторжения Денис заявил, что не поддерживает и презирает мать, которая никоим образом не отреагировала на убийство россиянами мирных украинцев. Сам парень просит не ассоциировать с певицей и заявляет, что он против войны в Украине.

Тае же, судя по всему, сын и не нужен. Она продолжила свои гастроли по России и Беларуси, цинично продолжая плясать перед оккупантами и диктаторами.

В частности, она выступила в Витебске на "Славянском базаре". Произошло это 14 июля. То есть, Повалий радостно плясала для Лукашенко, пока Винницу обстреливали российские оккупанты...

Перед этим она посетила показ Валентина Юдашкина в Москве.

Также Повалий отличилась цинизмом в мае. Она вместе с российскими военными выступила на концерте в Москве 9 мая и исполнила "Пісню про рушник" на украинском языке. И при этом трусливо промолчала об войне в Украине.

Ну а последним фото, опубликованным Повалий в сети был снимок, который она приурочила ко Дню семьи.

Именно так сегодня выглядит обколотая ботоксом певица, творческой карьере которой близится конец:

Таисия Повалий в июле 2022 года

И напоследок хотелось бы отметить, что Повалий уже скоро должны лишить звания "народной артистки Украины".

Напомним, недавно Ольга Сумская жестко раскритиковала предательницу Повалий за ее пророссийскую позицию.

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Таисия Повалий