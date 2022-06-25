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Сын Таисии Повалий поддержал Украину и намекнул на распад России

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 08:58
Сын Таисии Повалий поддержал Украину и намекнул на распад России Фото: Денис Повалий сейчас в Испании (instagram .com.denis .povaliy)
Автор: Людмила Жукова

Сын Таисии Повалий, уехавший в Испанию, не поддерживает мать, которая остается в России и поддерживает ее. Молодой человек просит не ассоциировать с певицей, он против войны в Украине.

Также Денис намекает на скорый распад Российской Федерации, об этом рассказал в Instagram.

Что думает Денис Повалий

Находясь в Испании сын певицы побывал в торговом центре и увидел там игрушечную карту-пазл, где каждая страна – отдельная картонная частица с названием государства. Как оказалось, Россию там отметили, но для нее не оказалось картонной части.

"На Рассеюшку картона не хватило. Мало ли, как оно вернется, – пошутил сын звезды, делая прямой намек.

Сын Таисии Повалий поддержал Украину и намекнул на распад России

Денис Повалий намекнул на распад РФ (instagram.com/denis.povali)

Отметим, что на аватаре в соцсети у Дениса стоит заставка "Stop the war" (с англ остановите войну).

В последних своих высказываниях Денис попросил не связывать его с выступлением матери на концерте в России, где она исполнила для российских военных "Пісню про рушник".

Практически все знают, что с начала войны в Украине Таисия Повалий продолжает хранить молчание и никак не поддерживает свою родину. Мало того, она продолжает развлекать россиян на концертах.

Сын Таисии Повалий поддержал Украину и намекнул на распад РоссииДенис Повалий не поддерживает мать ((nstagram.com/denis.povali)

Денис Повалий тоже музыкант, ему 38 лет. Сейчас он с маленьким сыном и гражданской женой находится в Испании.

Напомним, что Повалий развлекала российских генералов 9 мая на сцене, увешанной георгиевскими лентами.

Также мы писали про украинских звезд, которые даже сейчас поддерживают Путина.

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Таисия Повалий
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