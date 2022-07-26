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Як зараз виглядає зрадниця Таїсія Повалій, від якої відрікся власний син (фото)

Таїсія Повалій зрадила Україну (фото: @tpovaliyofficial)
Автор: Дмитрий Войналович

Таїсія Повалій зрадила Україну вже давно - ще до 24 лютого 2022 року співачка активно підтримувала Путіна і його режим. Після 2014-го уродженка Київської області перебралася в РФ і тепер пов'язує своє майбутнє саме з цією країною. Хоча весь цей час вона з піною у рота доводила, що любить Україну і живе в Києві, а в Росію їздить тільки на заробітки.

Як зараз виглядає співачка-зрадниця, від якої відрікся навіть її власний син - Денис Повалій - дивіться в нашому матеріалі нижче.

Як живе зараз "просто Тая"

2022 рік Повалій зустріла виступом на "голубому огоньку" разом з українофобом Стасом Михайловим.

Також до повномасштабного вторгнення "просто Тая" разом з сином Денисом співала на шоу "Двє звєзди. Отци і дєті".

До слова, після вторгнення Денис заявив, що не підтримує і зневажає матір, яка жодним чином не відреагувала на вбивство росіянами мирних українців. Сам хлопець просить не асоціювати зі співачкою і заявляє, що він проти війни в Україні.

Таї же, судячи з усього, син і не потрібен. Вона продовжила свої гастролі по Росії і Білорусі, цинічно продовжуючи танцювати перед окупантами і диктаторами.

Зокрема, вона виступила у Вітебську на "Слов'янському базарі". Сталося це 14 липня. Тобто, Повалій радісно танцювала для Лукашенка, поки Вінницю обстрілювали російські окупанти...

Перед цим вона відвідала показ Валентина Юдашкіна в Москві.

Також Повалій відзначилася цинізмом у травні. Вона разом з російськими військовими виступила на концерті в Москві 9 травня і виконала "Пісню про рушник" українською мовою. І при цьому боягузливо промовчала про війну в Україні.

Ну а останнім фото, опублікованим Повалій в мережі був знімок, який вона приурочила до Дня сім'ї.

Саме так сьогодні виглядає обколота ботоксом співачка, творчій кар'єрі якої наближається кінець:

Таїсія Повалій у липні 2022 року

І наостанок хотілося б відзначити, що Повалій вже скоро повинні позбавити звання "Народної артистки України".

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська жорстко розкритикувала зрадницю Повалій за її проросійську позицію.

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Таисия Повалий