Як зараз виглядає зрадниця Таїсія Повалій, від якої відрікся власний син (фото)

Як живе зараз "просто Тая"

2022 рік Повалій зустріла виступом на "голубому огоньку" разом з українофобом Стасом Михайловим.

Також до повномасштабного вторгнення "просто Тая" разом з сином Денисом співала на шоу "Двє звєзди. Отци і дєті".

До слова, після вторгнення Денис заявив, що не підтримує і зневажає матір, яка жодним чином не відреагувала на вбивство росіянами мирних українців. Сам хлопець просить не асоціювати зі співачкою і заявляє, що він проти війни в Україні.

Таї же, судячи з усього, син і не потрібен. Вона продовжила свої гастролі по Росії і Білорусі, цинічно продовжуючи танцювати перед окупантами і диктаторами.

Зокрема, вона виступила у Вітебську на "Слов'янському базарі". Сталося це 14 липня. Тобто, Повалій радісно танцювала для Лукашенка, поки Вінницю обстрілювали російські окупанти...

Перед цим вона відвідала показ Валентина Юдашкіна в Москві.

Також Повалій відзначилася цинізмом у травні. Вона разом з російськими військовими виступила на концерті в Москві 9 травня і виконала "Пісню про рушник" українською мовою. І при цьому боягузливо промовчала про війну в Україні.

Ну а останнім фото, опублікованим Повалій в мережі був знімок, який вона приурочила до Дня сім'ї.

Саме так сьогодні виглядає обколота ботоксом співачка, творчій кар'єрі якої наближається кінець:

Таїсія Повалій у липні 2022 року

І наостанок хотілося б відзначити, що Повалій вже скоро повинні позбавити звання "Народної артистки України".