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Превращается в болото: жители Кирилловки показали состояние Азовского моря

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Кирилловка, Запорожская область, Воскресенье 19 июня 2022 16:36
Превращается в болото: жители Кирилловки показали состояние Азовского моря Фото: В курортной Кирилловке море превращается в болото (t.me/riamelitopol)
Автор: Анна Шиканова

Побережье Азовского моря в Кирилловке Запорожской области стало превращаться в болото. Вода начала зацветать и покрываться водорослями.

Об этом сообщают в Telegram-канале "РИА-Мелитополь".

Курортная Кирилловка оказалась во временной оккупации российскими военными вместе с Мелитополем и частью Запорожской области.

Пляжи на берегу Азовского моря были отдушиной для местных жителей - туда приезжали из всех населенных пунктов поблизости, чтобы хотя бы подышать морским воздухом и погулять по теплому песку. Самые отважные даже успели открыть купальный сезон.

Однако жители региона признаются, что, скорее всего, визитов в Кирилловку в ближайшее время придется воздержаться, так как море стремительно превращается в болото.

Без надлежащего ухода воду атаковали водоросли, и она начала цвести. И этот процесс настолько быстрый и сильный, что вода начала превращаться в болото.

Превращается в болото: жители Кирилловки показали состояние Азовского моряПревращается в болото: жители Кирилловки показали состояние Азовского моряПревращается в болото: жители Кирилловки показали состояние Азовского моря

Курортная Кирилловка

"Но недолго музыка играла, как говорится. В этом году предприниматели и люди, которые работали на местных курортах, и так лишились основного заработка, ведь из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины туристы из других регионов не приедут.

Но теперь Кирилловку настигла новая напасть, из-за которой, вероятно, на побережье перестанут приезжать даже жители региона", - сказано в сообщении.

Также местные жители показали, как сейчас выглядит море:

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве назвали пляжи, где можно безопасно купаться.

А еще мы рассказывали, что в Одессе решили открыть купальный сезон.

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Азовское море Кирилловка
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