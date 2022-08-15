Як зараз виглядає окупована Кирилівка: порівняйте з фото до війни

Зараз, якби не війна, в Кирилівці був би оксамитовий сезон, в якому на курорті завжди спостерігалася величезна кількість туристів. З приходом туди окупантів ситуація змінилася, селище не впізнати.

У мережі показали відео, як зараз виглядає курорт в Запорізькій області.

Що зараз відбувається в Кирилівці

Цього року сюди здебільшого заїжджають жителі Мелітополя та Якимівки, а також російські та бойовики так званої "ЛДНР".

Так, до середини серпня в селищі працює кілька продуктових, відкрився магазин з дрібницями, але на пляжах все також порожньо.

А ось ще одне відео з колись популярного курорту.

Відпочинок в люксовому номері з басейном в центрі Кирилівки на середину обійдеться в 250 гривень з людини.

Але людей у селищі майже немає. Дуже рідко на пляжах можна побачити відпочиваючих.

У закладах і магазинах цінники стоять в гривнях, але також вказується і ціна в рублях.

Як виглядала Кирилівка в 2021 році

У 2021 році ціни на житло в селищі стартували з 350 гривень з людини. Це був номер зі зручностями на вулиці, не люкс. У розкішних апартаментах можна було влаштуватися від 700 гривень за добу.

Так виглядала Кирилівка в 2021 році (vchaspik.ua)