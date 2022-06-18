В Одессе откроют купальный сезон. В МВД рассказали подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире совместного телемарафона.

"ГСЧС определило участки, где можно будет безопасно купаться в море. Но в большинстве мест Одессы на сегодняшний день это опасно", - сказал он.

Так, спасатели проведут проверку пляжей на наличие российских мин и позволят людям посещать полностью разминированные участки.