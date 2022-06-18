ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одессе откроют купальный сезон. В МВД рассказали подробности

Новина українською →
Одесса, Суббота 18 июня 2022 16:05
В Одессе откроют купальный сезон. В МВД рассказали подробности Фото: в Одессе откроют купальный сезон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели определили пляжи в Одессе, где отдыхающие смогут купаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире совместного телемарафона.

"ГСЧС определило участки, где можно будет безопасно купаться в море. Но в большинстве мест Одессы на сегодняшний день это опасно", - сказал он.

Так, спасатели проведут проверку пляжей на наличие российских мин и позволят людям посещать полностью разминированные участки.

Напомним, 11 июня в Одесской области мужчина подорвался на мине несмотря на запрет посещать пляжи.

Через два дня после этого в Одесской области задержали водолаза за то, что он купался в море.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Денис Монастырский ГСЧС
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона