В Одессе откроют купальный сезон. В МВД рассказали подробности
Фото: в Одессе откроют купальный сезон (Getty Images)
Спасатели определили пляжи в Одессе, где отдыхающие смогут купаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире совместного телемарафона.
"ГСЧС определило участки, где можно будет безопасно купаться в море. Но в большинстве мест Одессы на сегодняшний день это опасно", - сказал он.
Так, спасатели проведут проверку пляжей на наличие российских мин и позволят людям посещать полностью разминированные участки.
Напомним, 11 июня в Одесской области мужчина подорвался на мине несмотря на запрет посещать пляжи.
Через два дня после этого в Одесской области задержали водолаза за то, что он купался в море.