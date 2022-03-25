Как и где сейчас работают Новая почта и Укрпочта: карта отделений
В условиях войны почта в Украине продолжает работать с некоторыми ограничениями. Доставка посылок может занимать больше времени, но отделения Новой почты и Укрпочты открыты практически во всех регионах страны.
Актуальная карта и график отделений, которые работают на данный момент - в нашем материале Styler.
Где работают почтовые отделения в Украине
Следить за информацией о работе Укрпочты и Новой почты удобно по онлайн-карте от OPIR с помощью соответствующих фильтров.
На карту нанесены все открытые отделения почтовых операторов на сегодня в городах Украины, а также указаны данные о режиме их работы.
График работы Новой почты
Один из крупнейших почтовых операторов Украины не останавливал свою работу после начала войны. В большинстве регионов отделения работают на выдачу и отправку посылок. Также доступна доставка в почтоматы Новой почты.
Работа НП в областях, где на данный момент ведутся боевые действия, ограничена, но в некоторых отделениях можно получить посылку (отправки нет). Такой режим действует в ряде городов Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей.
Режим работы отделений может меняться в зависимости от комендантского часа в городах.
- Львов - с 08:00 до 19:00 (будни), 09:00 до 19:00 (выходные).
- Киев, Днепр, Запорожье, Николаев, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Черновцы, Хмельницкий – с 09:00 до 18:00.
- Одесса - с 08:00 до 18:00 (будни), с 09:00 до 18:00 (выходные).
- Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00.
- Сумы – с 09:00 до 15:00.
- Харьков – с 09:00 до 17:00 (будни), с 09:00 до 18:00 (выходные).
- Херсон - с 09:00 до 18:00 (только получение посылок).
Для поиска информации о работающих отделениях Новая почта запустила чат-бот в Telegram. Компания возобновила доставку посылок за границу, также работает доставка заказов из онлайн-магазинов.
График работы Укрпочты
На данный момент в Украине работает более 4,5 тысяч отделений Укрпочты. Временно не осуществляется прием отправлений в Луганской и в южной части Донецкой области.
В Сумах, Чернигове, Бердянске, Мелитополе, Херсоне на 24 марта посылки можно отправить только в пределах города.
Фото: карта работы Укрпочты на 24 марта (ukrposhta.ua)
В Киеве отделения Укрпочты работают с 11:00 до 15:00. Выходной - воскресенье. Осуществляется отправка/получение посылок по Украине и заграницу, прием коммунальных платежей, выплата пенсий.
В Харькове отделения работают с 08:30 до 15:00. Выходной - воскресенье. Доступны все услуги.
В Днепре отделения открыты с 09:00 до 17:00. Выходной - воскресенье. Доступны все услуги.
В Запорожье действует график работы с 08:00 до 16:00. Выходной - воскресенье. Доступны все услуги.
Во Львове часть отделений работает с 08:00 до 18:00, часть с 09:00 до 19:00. Выходной - воскресенье. Доступны все услуги.
С 11 марта Укрпочта возобновила доставку посылок с ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, и других интернет-магазинов. Также действует скидка 70% на отправку посылок из Украины в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию.
Ранее стало известно, что Укрпочта договорилась об отмене комиссии для продавцов из Украины с глобальными маркетплейсами Etsy, eBay, Joom, Wish и Shopify.