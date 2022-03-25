Как и где сейчас работают Новая почта и Укрпочта: карта отделений

В условиях войны почта в Украине продолжает работать с некоторыми ограничениями. Доставка посылок может занимать больше времени, но отделения Новой почты и Укрпочты открыты практически во всех регионах страны.

Актуальная карта и график отделений, которые работают на данный момент - в нашем материале Styler .

Где работают почтовые отделения в Украине

Следить за информацией о работе Укрпочты и Новой почты удобно по онлайн-карте от OPIR с помощью соответствующих фильтров.

На карту нанесены все открытые отделения почтовых операторов на сегодня в городах Украины, а также указаны данные о режиме их работы.

График работы Новой почты

Один из крупнейших почтовых операторов Украины не останавливал свою работу после начала войны. В большинстве регионов отделения работают на выдачу и отправку посылок. Также доступна доставка в почтоматы Новой почты.

Работа НП в областях, где на данный момент ведутся боевые действия, ограничена, но в некоторых отделениях можно получить посылку (отправки нет). Такой режим действует в ряде городов Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей.

Режим работы отделений может меняться в зависимости от комендантского часа в городах.

Львов - с 08:00 до 19:00 (будни), 09:00 до 19:00 (выходные).

Киев, Днепр, Запорожье, Николаев, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Черновцы, Хмельницкий – с 09:00 до 18:00.

Одесса - с 08:00 до 18:00 (будни), с 09:00 до 18:00 (выходные).

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00.

Сумы – с 09:00 до 15:00.

Харьков – с 09:00 до 17:00 (будни), с 09:00 до 18:00 (выходные).

Херсон - с 09:00 до 18:00 (только получение посылок).

Для поиска информации о работающих отделениях Новая почта запустила чат-бот в Telegram. Компания возобновила доставку посылок за границу, также работает доставка заказов из онлайн-магазинов.

График работы Укрпочты

На данный момент в Украине работает более 4,5 тысяч отделений Укрпочты. Временно не осуществляется прием отправлений в Луганской и в южной части Донецкой области.

В Сумах, Чернигове, Бердянске, Мелитополе, Херсоне на 24 марта посылки можно отправить только в пределах города.

Фото: карта работы Укрпочты на 24 марта (ukrposhta.ua)

В Киеве отделения Укрпочты работают с 11:00 до 15:00. Выходной - воскресенье. Осуществляется отправка/получение посылок по Украине и заграницу, прием коммунальных платежей, выплата пенсий.

В Харькове отделения работают с 08:30 до 15:00. Выходной - воскресенье. Доступны все услуги.

В Днепре отделения открыты с 09:00 до 17:00. Выходной - воскресенье. Доступны все услуги.

В Запорожье действует график работы с 08:00 до 16:00. Выходной - воскресенье. Доступны все услуги.

Во Львове часть отделений работает с 08:00 до 18:00, часть с 09:00 до 19:00. Выходной - воскресенье. Доступны все услуги.

С 11 марта Укрпочта возобновила доставку посылок с ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, и других интернет-магазинов. Также действует скидка 70% на отправку посылок из Украины в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию.