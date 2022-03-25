Як і де зараз працюють Нова пошта та Укрпошта: карта відділень

В умовах війни пошта в Україні продовжує працювати з деякими обмеженнями. Доставка посилок може займати більше часу, але відділення Нової пошти та Укрпошти відкриті практично у всіх регіонах країни.

Актуальна карта та графік відділень, які працюють на даний момент – у нашому матеріалі Styler .

Де працюють поштові відділення в Україні

Слідкувати за інформацією про роботу Укрпошти та Нової пошти зручно на онлайн-мапі від OPIR за допомогою відповідних фільтрів.

На карту нанесено всі відкриті відділення поштових операторів на сьогодні в містах України, а також вказано дані про режим роботи.

Графік роботи Нової пошти

Один із найбільших поштових операторів України не зупиняв свою роботу після початку війни. У більшості регіонів відділення працюють на видачу та відправлення посилок. Також доступна доставка до поштоматів Нової пошти.

Робота НП в областях, де зараз ведуться бойові дії, обмежена, але у деяких відділеннях можна отримати посилку (відправки немає). Такий режим діє у низці міст Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей.

Режим роботи відділень може змінюватись в залежності від комендантської години у містах.

Львів – з 08:00 до 19:00 (будні), 09:00 до 19:00 (вихідні).

Київ, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Чернівці, Хмельницький – з 09:00 до 18:00.

Одеса – з 08:00 до 18:00 (будні), з 09:00 до 18:00 (вихідні).

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00.

Суми – з 09.00 до 15.00.

Харків – з 09:00 до 17:00 (будні), з 09:00 до 18:00 (вихідні).

Херсон – з 09:00 до 18:00 (тільки отримання посилок).

Для пошуку інформації про працюючі відділення Нова пошта запустила чат-бот в Telegram. Компанія відновила доставку посилок за кордон, також працює доставка замовлень із онлайн-магазинів.

Графік роботи Укрпошти

На даний момент в Україні працює понад 4,5 тисячі відділень Укрпошти. Тимчасово не здійснюється прийом відправлень у Луганській та південній частині Донецької області.

У Сумах, Чернігові, Бердянську, Мелітополі, Херсоні на 24 березня посилки можна відправити тільки в межах міста.

Фото: карта роботи Укрпошти на 24 березня(ukrposhta.ua)

У Києві відділення Укрпошти працюють з 11:00 до 15:00. Вихідний – неділя. Здійснюється відправка/отримання посилок по Україні та закордон, прийом комунальних платежів, виплата пенсій.

У Харкові відділення працюють із 08:30 до 15:00. Вихідний – неділя. Доступні всі послуги.

У Дніпрі відділення відкриті з 09:00 до 17:00. Вихідний – неділя. Доступні всі послуги.

У Запоріжжі діє графік роботи з 08:00 до 16:00. Вихідний – неділя. Доступні всі послуги.

У Львові частина відділень працює з 08:00 до 18:00, частина з 09:00 до 19:00. Вихідний – неділя. Доступні всі послуги.

З 11 березня Укрпошта відновила доставку посилок з ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua та інших інтернет-магазинів. Також діє знижка 70% на відправку посилок з України до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини.