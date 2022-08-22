В Севастополе исполнили "Ой у лузі червона калина": видео переполошило оккупантов

Ролик в рунете вызвал массу обсуждений и активные дискуссии. Фанаты "русского мира" и сторонники путинской агрессии стали требовать покарать севастопольцев в Honda, которые исполняли украинскую патриотическую песню.

Также в сети сообщают, что якобы к поиску и поимке пассажиров легковушки подключили российские спецслужбы.

"Орки утверждают, что уже сообщили ФСБ, чтобы найти смельчаков. Думаем, зажигательная бавовна воспрепятствует их карательным планам", - отмечают на Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

Видео: в Севастополе пассажиры авто исполнили хит "Ой, у лузі червона калина"

Песня "Ой, у лузі червона калина" была написана в 1914 году Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Розлилися круті бережечки". Композиция стала маршем Сечевых стрельцов, а также широко исполнялась бойцами УПА. В настоящее время она известна в нескольких вариантах.

Народная песня зазвучала по-новому после исполнения в центре Киева около Михайловского собора лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, взявшим в руки оружие для защиты Украины от захватчиков...

После чего "Ой, у лузі червона калина" зазвучала во всех уголках Украины, и во многих странах мира.