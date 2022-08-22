UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Севастополе исполнили "Ой у лузі червона калина": видео переполошило оккупантов

Участники акции с украинским флагом с надписью "Севастополь" (фото: ostro.org)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном РФ украинском Крыму в Севастополе люди, едущие в авто по улицам города, пели знаменитую песню "Ой, у лузі червона калина". Параллельно из колонок магнитолы также звучал этот Гимн Сечевых стрельцов, что стал сейчас музыкальным символом нынешнего сопротивления российским захватчикам.

Соответствующее видео из салона легковушки было размещено в сети.

Ролик в рунете вызвал массу обсуждений и активные дискуссии. Фанаты "русского мира" и сторонники путинской агрессии стали требовать покарать севастопольцев в Honda, которые исполняли украинскую патриотическую песню.

Также в сети сообщают, что якобы к поиску и поимке пассажиров легковушки подключили российские спецслужбы.

"Орки утверждают, что уже сообщили ФСБ, чтобы найти смельчаков. Думаем, зажигательная бавовна воспрепятствует их карательным планам", - отмечают на Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

Видео: в Севастополе пассажиры авто исполнили хит "Ой, у лузі червона калина"

Песня "Ой, у лузі червона калина" была написана в 1914 году Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Розлилися круті бережечки". Композиция стала маршем Сечевых стрельцов, а также широко исполнялась бойцами УПА. В настоящее время она известна в нескольких вариантах.

Народная песня зазвучала по-новому после исполнения в центре Киева около Михайловского собора лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, взявшим в руки оружие для защиты Украины от захватчиков...

После чего "Ой, у лузі червона калина" зазвучала во всех уголках Украины, и во многих странах мира.

К слову, недавно российские радиостанции два часа крутили Гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина"., а также другие украинские патриотические песни, которые в РФ запрещены.

Недавно перед боем-ревашнем с британским боксером Энтони Джошух чемпион мира Александр Усик тоже порадовал собственным исполнением легендарного хита, причем в образе казака на дуэли взглядов со своим соперником.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКрымОй у лузі червона калина