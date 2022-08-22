У Севастополі виконали "Ой у лузі червона калина": відео переполошило окупантів

Ролик в рунеті викликав масу обговорень і активні дискусії. Фанати "русского мира" та прихильники путінської агресії стали вимагати покарати севастопольців у Honda, які виконували українську патріотичну пісню.

Також в мережі повідомляють, що нібито до пошуку та упійманню пасажирів легковика підключили російські спецслужби.

"Орки стверджують, що вже повідомили ФСБ, щоб знайти сміливців. Гадаємо, запальна бавовна стане на перешкоді їхнім каральним планам", - зазначають на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Відео: у Севастополі пасажири авто виконали хіт" Ой, у лузі червона калина"

Пісня "Ой, у лузі червона калина" була написана в 1914 році Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття "Розлилися круті бережечки". Композиція стала маршем Січових Стрільців, а також широко виконувалася бійцями УПА. Нині вона відома в декількох варіантах.

Народна пісня зазвучала по-новому після виконання в центрі Києва біля Михайлівського собору лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, який взяв в руки зброю для захисту України від загарбників...

Після чого "Ой, у лузі червона калина" зазвучала в усіх куточках України, і в багатьох країнах світу.