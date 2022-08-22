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В Севастополе исполнили "Ой у лузі червона калина": видео переполошило оккупантов

Новина українською →
Севастополь, Понедельник 22 августа 2022 08:30
В Севастополе исполнили "Ой у лузі червона калина": видео переполошило оккупантов Участники акции с украинским флагом с надписью "Севастополь" (фото: ostro.org)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном РФ украинском Крыму в Севастополе люди, едущие в авто по улицам города, пели знаменитую песню "Ой, у лузі червона калина". Параллельно из колонок магнитолы также звучал этот Гимн Сечевых стрельцов, что стал сейчас музыкальным символом нынешнего сопротивления российским захватчикам.

Соответствующее видео из салона легковушки было размещено в сети.

Ролик в рунете вызвал массу обсуждений и активные дискуссии. Фанаты "русского мира" и сторонники путинской агрессии стали требовать покарать севастопольцев в Honda, которые исполняли украинскую патриотическую песню.

Также в сети сообщают, что якобы к поиску и поимке пассажиров легковушки подключили российские спецслужбы.

"Орки утверждают, что уже сообщили ФСБ, чтобы найти смельчаков. Думаем, зажигательная бавовна воспрепятствует их карательным планам", - отмечают на Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

Видео: в Севастополе пассажиры авто исполнили хит "Ой, у лузі червона калина"

Песня "Ой, у лузі червона калина" была написана в 1914 году Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Розлилися круті бережечки". Композиция стала маршем Сечевых стрельцов, а также широко исполнялась бойцами УПА. В настоящее время она известна в нескольких вариантах.

Народная песня зазвучала по-новому после исполнения в центре Киева около Михайловского собора лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, взявшим в руки оружие для защиты Украины от захватчиков...

После чего "Ой, у лузі червона калина" зазвучала во всех уголках Украины, и во многих странах мира.

К слову, недавно российские радиостанции два часа крутили Гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина"., а также другие украинские патриотические песни, которые в РФ запрещены.

Недавно перед боем-ревашнем с британским боксером Энтони Джошух чемпион мира Александр Усик тоже порадовал собственным исполнением легендарного хита, причем в образе казака на дуэли взглядов со своим соперником.

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Севастополь Крым Ой у лузі червона калина
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