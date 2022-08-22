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У Севастополі виконали "Ой у лузі червона калина": відео переполошило окупантів

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Севастополь, Понеділок 22 серпня 2022 08:30
У Севастополі виконали "Ой у лузі червона калина": відео переполошило окупантів Учасники акції з українським прапором із написом "Севастополь" (фото: ostro.org)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому РФ українському Криму в Севастополі люди, які їхали в авто вулицями міста, співали знамениту пісню "Ой, у лузі червона калина". Паралельно з колонок магнітоли також звучав цей Гімн Січових Стрільців, що став зараз музичним символом нинішнього опору російським загарбникам.

Відповідне відео з салону легковика було розміщено в мережі.

Ролик в рунеті викликав масу обговорень і активні дискусії. Фанати "русского мира" та прихильники путінської агресії стали вимагати покарати севастопольців у Honda, які виконували українську патріотичну пісню.

Також в мережі повідомляють, що нібито до пошуку та упійманню пасажирів легковика підключили російські спецслужби.

"Орки стверджують, що вже повідомили ФСБ, щоб знайти сміливців. Гадаємо, запальна бавовна стане на перешкоді їхнім каральним планам", - зазначають на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Відео: у Севастополі пасажири авто виконали хіт" Ой, у лузі червона калина"

Пісня "Ой, у лузі червона калина" була написана в 1914 році Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття "Розлилися круті бережечки". Композиція стала маршем Січових Стрільців, а також широко виконувалася бійцями УПА. Нині вона відома в декількох варіантах.

Народна пісня зазвучала по-новому після виконання в центрі Києва біля Михайлівського собору лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, який взяв в руки зброю для захисту України від загарбників...

Після чого "Ой, у лузі червона калина" зазвучала в усіх куточках України, і в багатьох країнах світу.

До слова, нещодавно російські радіостанції дві години крутили Гімн України та "Ой, у лузі червона калина"., а також інші українські патріотичні пісні, які в РФ заборонені.

Нещодавно перед боєм-ревашнем з британським боксером Ентоні Джошуа чемпіон світу Олександр Усик теж порадував власним виконанням легендарного хіта, причому в образі козака на дуелі поглядів зі своїм суперником.

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Севастопіль Крим Ой у лузі червона калина
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