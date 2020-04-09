В сеть выложили контакты врачей, которые бесплатно помогут во время карантина

Появился список врачей, который помогут бесплатно во время карантина (фото: freepik)

Врачи готовы предоставлять бесплатные консультации по вопросам коронавируса и не только во время карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса вызывает у многих украинцев чувство незащищенности, а порой даже паники. В Facebook-сообществе "Клуб сознательных украинских медиков" опубликовали список врачей, которые могут предоставлять бесплатные консультации.

Врачи просят писать им в случае, если у вас нет семейного врача или же он не выходит на связь. Вопросы можно адресовать по вопросам, касающимся карантина, эпидемии коронавируса.

В списке номера телефонов, по которым можно писать в мессенджеры Viber и WhatsApp, звонки - только в крайнем случае.

В перечне медиков, готовых бесплатно проконсультировать украинцев, входят специалисты разных профилей: семейные врачи, педиатры, терапевты, инфекционисты, лоры, психологи, психотерапевты, психиатры, аллергологи, кардиологи, рентгенологи, хирурги, проктологи, стоматологи, пульмонологи, офтальмологи, гинекологи, травматологи, ортопеды и другие.

Список медиков, готовых предоставить бесплатную онлайн-консультацию, можно увидеть по ссылке.

В связи с тем, что медики перезагружены, они просят не беспокоить их по пустяковым ситуациям, и напоминают, что в первую очередь обрабатываются заявки, которые касаются подозрений на коронавирус и неотложных состояний.

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