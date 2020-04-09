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У мережу виклали контакти лікарів, які безкоштовно допоможуть під час карантину

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 18:51
У мережу виклали контакти лікарів, які безкоштовно допоможуть під час карантину
З'явився список лікарів, який допоможуть безкоштовно під час карантину (фото: freepik)

Лікарі готові надавати безкоштовні консультації з питань коронавіруса і не тільки під час карантину

Карантин в Україні через коронавірус викликає у багатьох українців почуття незахищеності, а часом навіть паніки. У Facebook-спільноті "Клуб свідомих українських медиків" опублікували список лікарів, які можуть надавати безкоштовні консультації.

Лікарі просять писати їм у випадку, якщо у вас немає сімейного лікаря або ж він не виходить на зв'язок. Запитання можна адресувати з питань, що стосуються карантину, епідемії коронавіруса.

У списку номери телефонів, за якими можна писати в месенджери Viber і WhatsApp, дзвінки - тільки в крайньому разі.

У переліку медиків, готових безкоштовно проконсультувати українців, входять фахівці різних профілів: сімейні лікарі, педіатри, терапевти, інфекціоністи, лори, психологи, психотерапевти, психіатри, алергологи, кардіологи, рентгенологи, хірурги, проктологи, стоматологи, пульмонологи, офтальмологи, гінекологи, травматологи, ортопеди та інші.

Список медиків, готових надати безкоштовну онлайн-консультацію, можна побачити за посиланням.

У зв'язку з тим, що медики перезавантажені, вони просять не турбувати їх по дріб'язковим ситуаціям, і нагадують, що в першу чергу обробляються заявки, які стосуються підозр на коронавірус та невідкладних станів.

Раніше ми писали, що з'явився список храмів, за богослужіннями з яких можна спостерігати онлайн.

А також повідомляли, що в Україні після посилення карантину заборонено носити деякі види масок.

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