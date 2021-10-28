У мережі спливло відео з Колею Харківським. Дивіться, як він п'є горілку і дарує пістолет другу

16-річному Миколі Харківському, який влаштував масштабну ДТП в Харкові на "Інфініті" і вбив людину, обирають запобіжний захід, але відео з його "подвигами" продовжують спливати в мережі.

Так, на одному з них можна побачити його зі склянкою горілки. Він "штовхає" тости і дарує другу на день народження... справжній пістолет. Ролик опублікував у мережі журналіст Сергій Грішин.

"Це Коля Харківський, який в ДТП вбив людей. А до цього стріляв в обличчя людям з пневмата, за що влітку отримав умовний термін. На цьому відео він вітає кореша з днем народження і робить йому подарунок", - написав під відео Гришин.

Далі ви самі можете подивитися відео і скласти свою думку про підлітка, якого зараз намагаються "відмазати".

У ролику підлітки п'ють горілку з пластикових стаканчиків, лаються матом і намагаються робити філософські міркування про життя. Виходить сумно...

Хлопця намагаються "відмазати"

Зараз адвокат Інна Данилова, яка погодилася вести цю справу, заявляє, що "Коля вдарився головою і не пам'ятає, чи був він за кермом". Також вона скаржиться, що йому не зашили рану на голові, а просто доклали туди ватку.

"Обмотали бинтиком і відправили на Камишева, він в ІВС", - додає Данилова.

За її словами, хлопець знаходиться в шоковому стані та не пам'ятає половини того, що сталося. Каже, що пам'ятає тільки силу удару авто під час зіткнення.

При цьому захисниця підозрюваного, як і його батько, продавлює версію, що за кермом авто міг перебувати не він.

"Він каже: Якщо я дійсно був за кермом, я несу повну відповідальність... Він зараз взагалі... йому дуже важливо", - підсумувала адвокат.

Нагадаємо, що зараз в Харкові обирають запобіжний захід для 16-річного Миколи. Адвокат просить у суду домашнього арешту, прокурори наполягатимуть над триманням під вартою.