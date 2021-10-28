В сети всплыло видео за секунду до трагического ДТП в Харькове: "я скажу, когда 200 будет"

В сети появилось видео за считанные секунды до смертельного ДТП в Харькове, которую устроил водитель Infiniti . Как и предполагалось ранее, авто гнало по городу на бешеной скорости - временами разгоняясь до 200 километров в час.

Также отчетливо слышны их разговоры. Отмечается, что активистам Харькова стали доступны видео с телефонов пассажиров злополучного Infiniti под управлением Николая Харьковского.

На видео слышно, как разговаривает Николай Харьковский - так называемый "мажор", который находился за рулем. Все разговоры сопровождаются матерными словами.

"Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - говорит он и начинает прибавлять скорость.

После этого Николай говорит, что ехал около 180 км/ч и приближается к светофору, на котором горит красный свет. На другой части ролика можно увидеть, что авто, которое несется по практически пустой дороге, едва не влетает в другую машину.

"Мы ехали где-то 160... А, 200 мы ехали", - говорит водитель.

На это очень одобрительно реагирует девушка. Видимо, именно таким способом парень доказывает свою "крутость" сверстникам.

Напомним, что 28 октября Николаю Харьковскому, который устроил кровавую аварию в Харькове на "Инфинити", изберут меру пресечения. Учитывая, что он несовершеннолетний, в случае его вины ему грозит до 8 лет заключения. До этого 16-летний парень уже имел проблемы с законом. В свои 14 лет он стрелял в пневмата в женщину, которая пришла заступиться за свою дочь, которую он оскорблял. Учитывая эти факты прокуроры будут просить сегодня заключения молодого парня под стражу.