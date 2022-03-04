Сети супермаркетов Novus и Varus снимают с продаж всю продукцию Coca-Cola

Компании Varus и Novus не будут больше продавать продукцию Coca-Cola. Это связано с тем, что представители Coca-Cola не собираются прекращать поставки продукции на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные заявления сетей супермаркетов.

В частности, Varus с сегодняшнего дня снимает с полок продукцию Coca-Cola. Все из-за официальной позиции компании Coca-Cola продолжать деятельность на рынке России.

"Итак, уже сегодня начинаем снимать с полок VARUS продукцию компании Coca-Cola, а именно: газированные напитки Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, минеральную воду BonAqua, холодный чай FuzeTea, соки Rich, энергетические напитки Monster Energy Drink и Burn. Призываем другие сети присоединиться к бойкоту", – объяснили в компании.

Также сеть супермаркетов Novus тоже больше не сотрудничает с компанией Coca-Cola.

"Приобретение напитков Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola – это спонсорская поддержка компании, не осуждающей действий оккупантов. Несмотря на весь ужас, который переживает сейчас наша страна, эта беззастенчивая компания продолжает работать для захватчиков в полную силу. Мы отказываемся от всей продукции, принадлежащей к бренду", - сообщили в компании.