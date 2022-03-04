ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мережі супермаркетів Novus та Varus знімають з продажу всю продукцію Coca-Cola

Новость на русском →
П'ятниця 04 березня 2022 14:39
Мережі супермаркетів Novus та Varus знімають з продажу всю продукцію Coca-Cola Novus та Varus знімає продукцію Coca-Cola (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Компанії Varus та Novus більше не продаватимуть продукцію Coca-Cola. Це пов'язано з тим, що представники Coca-Cola не збирається припиняти постачання продукції на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви мереж супермаркетів.

Зокрема, Varus відсьогодні знімає з полиць продукцію Coca-Cola. Все через офіційну позицію компанії Coca-Cola продовжувати діяльність на ринку Росії.

"Отже, вже сьогодні починаємо знімати з полиць VARUS продукцію компанії Coca-Cola, а саме: газовані напої Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральну воду BonAqua, холодний чай FuzeTea, соки Rich, енергетичні напої Monster Energy Drink та Burn. Закликаємо інші мережі приєднатися до бойкоту», – пояснили у компанії.

Також мережа супермаркетів Novus теж більше не співпрацює з компанією Coca-Cola.

"Придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola - це спонсорська підтримка компанії, що не засуджує дій окупантів. Незважаючи на весь жах, який переживає зараз наша країна, ця безсоромна компанія продовжує працювати для загарбників у повну силу. Ми відмовляємось від всієї продукції, що належить до бренду", - повідомили в компанії.

Раніше ми повідомляли, що Росія втратила доступ до сервісу по боротьбі з DDoS-атаками.

Також ми писали, що друга за величиною нафтова компанія Росії закликала до припинення війни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні