Мережі супермаркетів Novus та Varus знімають з продажу всю продукцію Coca-Cola

Компанії Varus та Novus більше не продаватимуть продукцію Coca-Cola. Це пов'язано з тим, що представники Coca-Cola не збирається припиняти постачання продукції на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви мереж супермаркетів.

Зокрема, Varus відсьогодні знімає з полиць продукцію Coca-Cola. Все через офіційну позицію компанії Coca-Cola продовжувати діяльність на ринку Росії.

"Отже, вже сьогодні починаємо знімати з полиць VARUS продукцію компанії Coca-Cola, а саме: газовані напої Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральну воду BonAqua, холодний чай FuzeTea, соки Rich, енергетичні напої Monster Energy Drink та Burn. Закликаємо інші мережі приєднатися до бойкоту», – пояснили у компанії.

Також мережа супермаркетів Novus теж більше не співпрацює з компанією Coca-Cola.

"Придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola - це спонсорська підтримка компанії, що не засуджує дій окупантів. Незважаючи на весь жах, який переживає зараз наша країна, ця безсоромна компанія продовжує працювати для загарбників у повну силу. Ми відмовляємось від всієї продукції, що належить до бренду", - повідомили в компанії.