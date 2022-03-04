Вторая по величине нефтяная компания России призвала к прекращению войны в Украине
Вторая по величине нефтяная компания России призвала к прекращению войны в Украине. ЛУКОЙЛ предлагает сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Совет директоров ЛУКОЙЛ настоящим выражает глубочайшую обеспокоенность трагическими событиями в Украине. Мы решительно выступаем за прочное прекращение огня и решение проблем путем серьезных переговоров и дипломатии", - говорится в сообщении компании.
Контрольный пакет акций "Лукойла" принадлежит Вагиту Алекперову и его заместителю Леониду Федуну.
Ранее два российских миллиардера - Михаил Фридман (группа Альфа) и Олег Дерибаска (Русал) выступили против войны России с Украиной и призвали к миру.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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