В сети "разнесли" концерт звезд в Киеве ко Дню Независимости: шабаш попсы и жлобства

В Киеве прошел концерт ко Дню Независимости Украины (фото: РБК-Украина)

В сети высмеяли праздничный концерт украинских исполнителей

В Киеве 24 августа проходит главный праздник страны - День Независимости Украины. Украинские звезды дали праздничный концерт на Софийской площади и вместе спели песню "Червона рута". На выступлении были: Нина Матвиенко, Павло Зибров, Ирина Билык, Олег Винник, Наталья Могилевская, Надя Дорофеева, Оля Полякова, Александр Пономарев, Джамала, Руслана Лыжычко и другие.

Украинский дипломат Данило Лубкивский раскритиковал праздничный концерт и написал, что это был "шабаш попсы и жлобства". Свое мнение он выразил на Facebook-странице.

"Концерт на Софии - это просто эталонный пример, как можно все опошлить - и чувства, и образы, и даже песни. Шабаш попсы, фальши и жлобства. Новая шарварковщина. Без вкуса и без малейшего понимания, где они находятся", - написал Данило.

Он отметил, что образ Украины у него ассоциируется с совсем другими вещами.

"Но есть настоящая Украина. Она - другая, чем эта сладкая и пустая бутафория. Она - на Марше защитников. Она - в сердце миллионов по всей Украине", - отметил он.

Напомним, что в 11.00 в центре Киева начался Марш защитников Украины, участие в котором принимают родственники погибших бойцов, героев Небесной сотни и пленных, а также действующие военнослужащие, ветераны и волонтеры.

Как мы ранее писали, на День независимости 2020 в Киеве изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Напомним, в 2019 году День независимости состоялся без парада военной техники. На Майдане прошло "Шествие достоинства" при участии военнослужащих, успешных представителей различных профессий, спортсменов и детей.