В Киеве на День независимости изменится движение общественного транспорта

В центре Киева ограничат движение по ряду улиц
В центре Киева на День Независимости ограничат движение всех видов транспорта. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, в Киеве будет ограничено движение на:
С начала движения и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать:
Автобусы
№ 24 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне к стадиону Динамо имени Лобановского;
№ 62 - от Ботанического сада до стадиона Динамо имени Лобановского;
№ 114 - на участках от улицы Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)
№ 118 - от ст.м. "Черниговская" до улицы Бассейной по действующему маршруту, далее - улица Эспланадная - улица Саксаганского - проспект Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст.м. "Политехнический институт" до бульвара Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - улица Симона Петлюры - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Бассейная - бульвар Леси Украинский, далее по действующему маршруту.
Троллейбусы
№№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянского, площади Космонавтов до улицы Леонтовича;
№ 6 - от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";
№№ 16, 18 - соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Маршрутные такси
№ 189 - от улицы Ирпенская - улицы Академика Палладина - проспекта Победы - бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)
№ 231 - от улицы Кадетский Гай до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)
№ 429 - улицы Тулузы до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)
№ 433 - от улицы Жолудева до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича)
№ 575 - от улицы Сырецкой до бульвара Тараса Шевченко (а именно до улицы Леонтовича).
Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День независимости Украины в качестве любимого праздника указали 19% респондентов.