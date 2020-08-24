В мережі "рознесли" концерт зірок у Києві до Дня Незалежності: шабаш попси і жлобства

У Києві пройшов концерт до Дня Незалежності України (фото: РБК-Україна)

У мережі висміяли святковий концерт українських виконавців

У Києві 24 серпня проходить головне свято країни - День Незалежності України. Українські зірки дали святковий концерт на Софійській площі і разом заспівали пісню "Червона рута". На виступі були: Ніна Матвієнко, Павло Зібров, Ірина Білик, Олег Вінник, Наталя Могилевська, Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Джамала, Руслана Лижичко та інші.

Український дипломат Данило Лубківський розкритикував святковий концерт і написав, що це був "шабаш попси і жлобства". Свою думку він висловив на Facebook-сторінці.

"Концерт на Софії - це просто еталонний приклад, як можна все опошлити - і почуття, і образи, і навіть пісні. Шабаш попси, фальші і жлобства. Нова шарварковщина. Без смаку і без найменшого розуміння, де вони знаходяться", - написав Данило.

Він зазначив, що образ України у нього асоціюється із зовсім іншими речами.

"Але є справжня Україна. Вона - інша, ніж ця солодка і порожня бутафорія. Вона - на Марші захисників. Вона - в серці мільйонів по всій Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, що 11.00 у центрі Києва розпочався Марш захисників України, участь в якому беруть родичі загиблих бійців, героїв Небесної сотні і полонених, а також діючі військовослужбовці, ветерани та волонтери.

Як ми раніше писали, на День незалежності 2020 в Києві зміняться маршрути руху громадського транспорту.

Нагадаємо, у 2019 році День незалежності відбувся без параду військової техніки. На Майдані пройшло "Хода гідності" за участю військовослужбовців, успішних представників різних професій, спортсменів і дітей.