В сети продают уникальный "Запорожец": фото салона и цена 52-летней микролитражки

На популярном иностранном сайте появилось объявление о продаже модели ЗАЗ 965. Автомобиль 1968 года оценили в 21 тысячу долларов. Белый "горбатый" Запорожец никогда не восстанавливали, поэтому у него все детали оригинальные.

Кроме того, у машины был только один владелец. Автомобиль оснащен 0,9-литровым бензиновым двигателем на 27 л.с. Запорожец имеет механическую коробку передач и задний привод. Об этом сообщает АвтоПортал.

Запорожец ЗАЗ-965 продают в сети (фото: auto-portal.com.ua)

Пробег 52-летнего авто составляете менее 13 тысяч км. На данный момент машина находится на территории РФ.

Запорожец ЗАЗ-965 продают в сети (фото: auto-portal.com.ua)

Стоит отметить, что данная модель авто производилась с 1962 по 1969 год. Всего было выпущено 322 166 таких авто.

Запорожец ЗАЗ-965 продают в сети (фото: auto-portal.com.ua)

Интересно, что в сети продается еще один старый Запорожец, но он 1976 года выпуска. По данным Автовод, автомобиль ЗАЗ 968А в заводском исполнении продают за 9 500 долларов.

Запорожец ЗАЗ-968А (фото: avtovod.com.ua)

У Запорожца был один владелец и за 44 года он проехал всего 2 720 километров.

Салон машины отделан свето-коричневой "эко-кожей", если попытаться модно назвать дермантин. При этом в авто установлено только салонное зеркало, поскольку традиционных боковых зеркал заднего вида у него нет.

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