В сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы II

На этих снимках из домашнего архива королевской семьи молодая Елизавета и ее муж предстают не только в привычных образах правителей Великобритании. Большинство из них были сняты во время официальных (и не только) визитов в различные страны, в частности - государствам Содружества наций в 1950-х годах.

Тогда любящим родителям пришлось надолго оставить дома своих маленьких детей. Именно по этой причине Елизавета и Филипп попросили задокументировать путешествия по миру, чтобы после возвращения показать эти кадры их сыну Чарльзу и дочери Анне.

Королева Елизавета II и принц Филипп в 50-х (ITV / скриншот из видео)

В частности, публике впервые показали фото из поездки в Новую Зеландию. На некоторых кадрах молодой и поджарый принц Филипп резвится в бассейне вместе с 10-летней дочерью генерал-губернатора этой страны и катает ее на надувном матрасе.

Принц Филипп с девочкой (ITV / скриншот из видео)

Добавим, что на многих фото, использованных в документальной ленте, Елизавета также запечатлена с любимыми ею лошадьми и коровами.

Королева Елизавета II (ITV / скриншот из видео)

А бывший пресс-секретарь королевы Чарльз Энсон в интервью журналистам заверил: за серьезным выражением лица правительницы Великобритании всегда скрывается очень живое чувство юмора.